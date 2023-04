Spargo-zangeres Lilian Day Jackson op 63-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse zangeres Lilian Day Jackson is maandag op 63-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar dochter bekendgemaakt in een bericht op Facebook. Jackson werd in Nederland bekend als zangeres van de discoband Spargo, die in de jaren tachtig met het nummer ‘You and Me’ een nummer 1-hit had.

De band werd in 1975 opgericht. Enkele jaren later voegde Jackson zich bij de groep. In de jaren tachtig behaalde de discoband enkele successen in Nederland. ‘You and Me’ werd in 1980 de bestverkochte plaat van Nederland en ook buiten de grenzen was het een populair nummer. In de jaren daarna had Spargo nog enkele hits, al bleef ‘You and Me’ het grootste succes van de groep. In 1985 verliet Jackson de groep, maakte nog een tijdlang muziek in de VS en speelde mee in enkele muziekshows in Nederland.

De zangeres was al enige tijd ziek. „Met veel verdriet en pijn moet ik vertellen dat mijn prachtige moeder gister op 24 april is komen te overlijden. Ze is rustig vertrokken met haar familie om zich heen”, schrijft haar dochter.