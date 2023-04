Shell minder in trek bj jonge werkende, Schiphol wel populairder geworden

De jonge, meer klimaatbewuste generatie ziet het een stuk minder zitten om bij oliebedrijf Shell te werken dan de rest van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van het Rotterdamse Intelligence Group, dat data verzamelt over de arbeidsmarkt. Waar het oliebedrijf bij alle mensen samen nog op plek drie staat, neemt het bij dertigminners slechts de veertiende plek in op de lijst met gedroomde werkgevers.

Het bureau stelde het afgelopen jaar een representatieve groep van ruim 16.000 mensen de vraag bij welke bedrijven of instellingen zij het liefst zouden willen werken. Daarbij maakten de onderzoekers onderscheid in theoretisch en praktisch opgeleiden, mannen en vrouwen en leeftijdscategorieën. Zo doet de techsector het goed bij mannen en hoogopgeleiden, praktici noemen dan weer vaker KLM. Bij vrouwen staan werkgevers in de zorg, zoals de GGD en GGZ, hoog op de lijst met favoriete werkgevers.

Opvallend is de stijging van Schiphol. De luchthaven klom na de coronapandemie van plaats 57 naar 20 op de ranglijst. De groei was in alle leeftijdscategorieën te zien, ook bij de meer klimaatbewuste jongeren. Schiphol kwam afgelopen jaar meermaals negatief in het nieuws als werkgever. Zo bleek bagagepersoneel jarenlang te zwaar werk te hebben verricht en liep de werkdruk door personeelstekort verder op. Ook NS, waar conducteurs afgelopen jaar klaagden over meer intimidatie en geweld en de onregelmatige roosters, steeg van plek 12 naar 8.

‘Slechte pr is ook pr’

„Slechte pr is ook pr”, verklaart directeur Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group de resultaten. Volgens hem werkt het positief als een werkgever na negatieve publiciteit laat zien aan de gang te gaan met feedback en zich daarin kwetsbaar opstelt, „zoals Schiphol en de Belastingdienst”. Bedrijven als KPN, PostNL en Heineken zijn om die reden de laatste jaren verdwenen uit de top van de voorkeurslijstjes, aldus Waasdorp.

De overheid bleef voor het vierde jaar op rij de favoriete werkgever, gevolgd door de politie. Ook chipfabrikant ASML (van 11 naar 5) en ING (van 13 naar 6) vestigden zich in de top tien. Sowieso doet de bankensector het goed: ook Rabobank en ABN Amro staan bij de eerste twintig bedrijven.