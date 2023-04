Ruim honderd arrestaties in Turkije om vermeende banden met PKK

De Turkse politie heeft dinsdag ten minste 110 mensen aangehouden die worden beschuldigd van banden met de Koerdische PKK-beweging. De operatie vond plaats in 21 provincies door het hele land. Volgens persbureau Reuters vonden de arrestaties met name plaats in Diyarbakir, de grootste stad in het overwegend Koerdische zuidoosten van Turkije. De arrestanten zijn veelal journalisten, advocaten en politici.

Tientallen leden van de pro-Koerdische HDP, de op twee na grootste partij van het Turkse parlement, zijn gearresteerd. Turkse media melden dat nog steeds huiszoekingen worden gedaan en dat het aantal arrestaties blijft oplopen. De arrestanten worden volgens staatsomroep TRT verdacht van het financieren en verspreiden van propaganda voor de PKK, die door Turkije en meerdere westerse landen als terreurgroep wordt aangemerkt.

De arrestaties komen zo’n drie weken voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen. De verkiezingen op 14 mei zullen een grote uitdaging vormen voor president Recep Tayyip Erdogan, wiens AK-partij in 2002 aan de macht kwam. Onder meer door de hoge inflatie en de gebrekkige hulpverlening na de aardbevingen lijkt de onvrede over Erdogan te zijn gegroeid.

Op Twitter noemt de HDP de arrestaties een poging om de verkiezingen te beïnvloeden. Door de jaren heen zijn duizenden leden, advocaten en burgemeesters van de pro-Koerdische partij door de Turkse regering gearresteerd of uit hun functie gezet wegens vermeende banden met de PKK.