Roompots wil is wet: de macht van een vakantieketen

De Nederlandse kust is de afgelopen decennia in rap tempo volgebouwd met vakantiewoningen van Roompot. Wat begon als een kleine camping is nu een internationaal miljardenbedrijf. Verslaggever Merijn Rengers zocht uit hoe het concern zo machtig is geworden. Waarom slagen gemeenten er niet in de verroompottisering een halt toe te roepen?

