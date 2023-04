Oud-minister Uri Rosenthal door Iran op sanctielijst gezet

Uri Rosenthal, die tussen 2010 en 2012 minister van Buitenlandse Zaken was, is maandag door Iran op een sanctielijst gezet. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA heeft Rosenthal zich „gemengd in de interne aangelegenheden van Iran en geweld en onrust in het land verspreid”.

Naast de oud-minister zijn zestien andere (oud-)politici en zakenmensen uit de EU en het VK op de sanctielijst gezet, net als vier instituten. Zij krijgen een inreisverbod en kunnen niet bij eventuele rekeningen in Iran. De maatregelen volgen op sancties die de EU, het VK en de Verenigde Staten maandag oplegden aan zeventig Iraanse personen en organisaties, waaronder kopstukken van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Rosenthal was eerder dit jaar betrokken bij de oprichting van het Comité Iran Vrij. Ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA), Gert-Jan Segers (oud-partijleider ChristenUnie) en oud-staatssecretaris van Defensie Barbara Visser nemen zitten in dat comité, dat zich zegt in te zetten voor mensenrechten in Iran en de vervolging van Iraanse autoriteiten die hun volk onderdrukken.

Naast de beschuldiging van inmenging worden de mensen op de sanctielijst door Iran beschuldigd van het verspreiden van misinformatie en „economisch terrorisme”, door „bij te dragen aan een verscherping van de onderdrukkende sancties tegen het land”. In een reactie noemt de huidige minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) de sancties voor Rosenthaal „onbestaanbaar”. Hij kondigt aan dat Nederland formeel bezwaar zal aantekenen.