Jan Slagter zat onlangs in de talkshow Beau. Een klassiek geval van ‘op televisie praten over televisie’, want hij zat er om te praten over zijn deelname aan het spelprogramma De verraders. Maar voor deze volger van de streamingoorlog was een stukje aan het begin van de uitzending best interessant. Presentator Beau van Erven Dorens vroeg Omroep Max-directeur Slagter naar een reactie op het nieuws dat de streamingdienst HBO Max omgedoopt wordt tot simpelweg ‘Max’. Slagter is daar niet blij mee, zei hij tegen Van Erven Dorens. Hij wil ze aanpakken: „We zijn nu met advocaten en juristen aan het kijken wat we ertegen kunnen doen.”

Eigenaar Warner Bros. Discovery wil de aanpassing van de naam doorvoeren om haar positie in de strijd met concurrenten als Netflix en Disney+ te verbeteren. Het kwaliteitsmerk HBO moet daarom naar de achtergrond, mede omdat de losstaande dienst Discovery+ geïntegreerd wordt in Max. En daarmee zijn binnenkort ook minder stijlvolle programma’s als Dr. Pimple Popper en MILF Manor op de streamer te vinden. De naam HBO wil je daar liever niet aan gekoppeld hebben. De drie letters staan gelijk aan het beste van het beste op seriegebied, zoals Succession en The Wire. HBO blijft series leveren, maar wordt minder zichtbaar in de marketing. Of dat een slimme strategie is zullen we snel genoeg merken.

Een snackbareigenaar in Goes houdt al jaren de Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s uit de Benelux

In de VS zal de transformatie naar Max in mei al plaatsvinden. In Nederland moet het ergens in 2024 gebeuren. Tenzij de baas van Omroep Max daar dus een stokje voor weet te steken. De situatie rondom Max doet een beetje denken aan het beroemde verhaal van de Zeeuwse snackbarhouder die de Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s al sinds de jaren negentig uit de Benelux weet te houden. Raymond Warrens van snackbar Wendy’s in Goes heeft de naam in handen en de keten mag die niet gebruiken in dit deel van de wereld. De rechter heeft hem meerdere malen gelijk gegeven.

Nou is de HBO Max sinds 2022 wel gewoon in Nederland beschikbaar, dus de dienst zal ook gewoon blijven. Het is alleen de vraag of ze de versimpelde naam Max er doorgedrukt krijgen. JB Perrette, leider van de streamingtak van Warner Bros. Discovery, gaf in interviews eerder al aan dat ‘Max’ een risico met zich meebrengt omdat het een veelgebruikt woord is. „Maar dat maakt het ook benaderbaar en simpel.” Voor hem zal de Omroep Max-kwestie, als hij er al van op de hoogte is, niet veel meer dan een subplot zijn in de missie om streamingdienst Max te laten groeien.

Die groei moet ook komen met het verder uitmelken van Harry Potter. Er komt namelijk een tv-serie aan die gebaseerd is op al eerder verfilmde boeken van J.K. Rowling. Zij is sinds haar uitspraken over trans personen een controversieel figuur geworden, zeker onder een jongere doelgroep. Tot nu toe probeert men vragen over haar denkbeelden te vermijden. Zelfs programmaleider Casey Bloys, iemand die bekend staat als een van de slimste figuren in Hollywood, had slechts een ontwijkend antwoord nadat hij werd gewezen op Rowlings besmette imago. Dan voelt een conflictje met een Nederlandse ouderenomroep toch een stuk gezelliger.

Thijs Schrik is film- en serierecensent.

