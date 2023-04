Negentien online platforms, waaronder Facebook, TikTok en AliExpress, gaan onder ingrijpende EU-regels vallen

Negentien internetplatforms, waaronder Facebook, Instagram, TikTok en Twitter, gaan onder de extra strenge regels van de zogeheten Digital Services Act (DSA) vallen. Dat heeft de Europese Commissie dinsdag bekendgemaakt. De platforms krijgen te maken met verregaande regels over onder meer gericht adverteren, online manipulatie en het gebruik van algoritmes door sociale media.

Lees ook: Met historisch akkoord herschrijft Brussel de regels voor het internet

In april 2022 namen Europese beleidsmakers ingrijpende nieuwe regels voor internetbedrijven al aan. Het doel: het internet veiliger en betrouwbaarder maken. De DSA moet op 25 augustus in werking treden. Het akkoord over de DSA volgde kort op het DMS-akkoord, dat bestaat uit strengere regels over online marktmacht en oneerlijke concurrentie.

De Europese Commissie heeft de platforms gekozen op basis van het aantal maandelijkse actieve gebruikers, namelijk minimaal 45 miljoen. Afgelopen februari moesten online platforms hun bezoekersaantallen doorgeven. Niet alleen een aantal socialemediaplatforms zal zich aan de nieuwe regels moeten houden, hetzelfde geldt voor onder meer AliExpress, Bing, Booking.com, Google, Wikipedia en Zalando.

Druk van Europees Parlement/h2>

De DSA bestaat uit een grote lijst met regels. Zo moeten socialemediabedrijven laten zien waarom ze gebruikers een bepaalde advertentie voorschotelen. Verwijderen ze een post, dan moeten ze uitleggen waarom. Gerichte advertenties voor EU-burgers jonger dan zestien jaar worden daarnaast verboden en de platforms moeten hun data beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Ook moeten de platforms voorkomen dat gevaarlijke desinformatie viraal gaat en dat gebruikers onveilige producten kunnen aanbieden, van namaakproducten op Amazon tot kinderporno op online forums.

De nieuwe wet is een stuk strenger dan een in 2020 al aangenomen voorstel. Daarin werden online platforms alleen verplicht om transparanter te zijn over advertenties. Onder druk van het Europees Parlement worden de regels nu strenger. De Europese Commissie laat zelfs weten de komende weken mogelijk nog enkele online platforms aan de lijst toe te voegen. Want, zo zegt Eurocommissaris Thierry Breton dinsdag: „Grote bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid”.