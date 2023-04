Eurocommissaris Frans Timmermans is langsgeweest bij Caroline van der Plas en bij de NOS is het nieuws dat hij ‘het initiatief’ van BBB voor een eigen stikstofwet ‘steunt’. In het café van de Tweede Kamer spreken daarna twee lobbyisten me aan, Mette Vreeken van de Vogelbescherming en Nelleke Hijmans van Natuurmonumenten. Ze weten, zeggen ze, niet goed wat ze ermee aan moeten: je zou kunnen denken dat Timmermans het ééns is met BBB. Hij had alleen gezegd dat het plan van BBB voor ander stikstofbeleid „het verdient om gelezen te worden”.

Het is voor veel mensen in Den Haag wennen dat BBB opeens een partij is met macht en invloed. Aan de lobbyisten van natuurorganisaties had ik nog niet gedacht. Op woensdag zit ik naast Mette Vreeken en Nelleke Hijmans op de publieke tribune in de Tweede Kamer, er zijn debatten over landbouw en natuur. Van Mette Vreeken hoor ik dat het bij minister van Landbouw Piet Adema beter schijnt te werken als Kamerleden met vragen komen, niet met moties. Zij helpen Kamerleden er soms mee, ja. Ze komen met informatie, ideeën, teksten. Zoals elke lobbyist. Ze proberen al jaren, zegt Nelleke Hijmans, om de natuur „zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen”. Ze wijst omhoog: „Dáár staat het nu.” Wat ze moeilijk vindt: „Natuur wordt gezien als hindermacht.” In bijna elk stikstofdebat hoor je dat het land ‘op slot zit’.

Door het NOS-bericht waren ze zich gaan afvragen of Haagse journalisten begrijpen waar het bij de natuur om gaat. „Onze boodschap is best genuanceerd”, zegt Mette Vreeken. „Als je aan onze organisatie vraagt: welke soorten sterven uit door stikstof”, zegt Nelleke Hijmans, „krijg je een systeem-antwoord. Het gaat om het ecosysteem.” Zet dát maar eens in de kop van een nieuwsbericht. Door het boek Thinking Fast and Slow van de Israëlische psycholoog Daniel Kahneman leerde Nelleke Hijmans dat mensen zich óók laten overtuigen door iemand in wie ze zich herkennen. „Iemand met wie ze een fijn praatje kunnen maken. Veel mensen vragen mij of Van der Plas in het echt net zo is als op tv en dan zeg ik: ja, het is een hartstikke aardig mens.”

Nelleke Hijmans praatte in 2020 een hele avond met haar, op de Nederlandse ambassade in Berlijn. Ze waren er voor landbouwbeurs de Grüne Woche. BBB was al opgericht, Nelleke Hijmans weet nog hoe erover werd gepraat: dat werd nooit wat. „Caroline en ik waren als twee nobodies aan een tafel gezet.” Ze waren samen verbaasd en verontwaardigd geweest omdat er geen vegetarisch eten was voor Nelleke Hijmans. Er was alleen biologische biefstuk.

Niemand ziet Van der Plas nog als een nobody. „Maar wij”, zegt Nelleke Hijmans, „hoeven ons ook niet te gedragen als Calimero. De achterban van Natuurmonumenten is bijna een miljoen mensen. Hoeveel agrarische ondernemers heb je? Maar zo moet je dat misschien niet zeggen. We mogen er allebei zijn.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.