Meer synthetische drugslabs ontmanteld in 2022, stijging in branden en explosies

Het aantal ontmantelde labs waar synthetische drugs worden geproduceerd is vorig jaar met 20 procent gestegen en ligt daarmee op hetzelfde niveau als in 2019. Dat blijkt dinsdag uit het rapport Nationaal Overzicht Drugslocaties 2022. De politie ziet een geleidelijke uitbreiding naar het westen en het noorden van het land: er is sprake van een verdrievoudiging van deze drugslabs in Zuid-Holland en een verdubbeling in Noord-Nederland. Ook het aantal ongelukken bij drugslabs is flink gestegen, daar meldt de politie een verdubbeling.

In 2022 vonden veertien ernstige incidenten in drugslabs plaats, een jaar eerder waren dat er zes. De politie vermoedt dat steeds meer onervaren mensen in de labs zijn komen werken, omdat veel zogeheten ‘koks’ de afgelopen jaren zijn opgepakt. Zij hebben vaak onvoldoende kennis van de chemische processen die komen kijken bij het produceren van drugs. Door de toename van onervaren mensen in drugslabs ziet de politie meer branden en explosies. Zo vielen er vorig jaar een zwaargewonde en een dode in het Friese Haule na een chemische ontploffing.

Synthetische drugs

In heel 2022 ontmantelde de politie 105 drugslabs. Op een ruime meerderheid van deze locaties werden synthetische drugs geproduceerd. Bijna de helft hiervan produceerde amfetamine, oftewel speed, gevolgd door methamfetamine en mdma. De politie meldt een opvallende stijging van het aantal ontmantelde productielocaties van GHB; dat aantal steeg van drie in 2021 naar dertien in 2022. Waar die stijging aan ligt, kan de politie niet zeggen. Locaties waar synthetische drugs worden geproduceerd, trof de politie afgelopen jaar vooral aan in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Noord-Holland en Limburg.

Het aantal ontmantelde hennepkwekerijen daalde flink: van 2.285 in 2021 naar 1.604 in 2022. Een belangrijke factor voor deze afname is onvoldoende capaciteit binnen regionale eenheden van de politie. Daarnaast wordt een lagere prioriteit toegekend aan het opsporen van deze kwekerijen. Bovendien maken de „inzet van verhullende methoden door de telers” het moeilijker om hennepkwekerijen te detecteren.