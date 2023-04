Kortsluiting zorgt voor dodelijke explosies in Pakistaanse munitieopslag

Bij een tweetal explosies in een munitiedepot in Pakistan zijn maandag zeker dertien mensen om het leven gekomen. Hoewel het een opslagplaats van een antiterreureenheid betrof, ging het niet om een aanslag: door kortsluiting vloog een deel van de munitie in brand, met twee ontploffingen tot gevolg. Dat zegt de regionale politie, melden internationale persbureaus.

Behalve de dodelijke slachtoffers waren er ook meer dan vijftig gewonden te betreuren. Verder zorgden de explosies voor flinke materiële schade. Op beelden is te zien hoe auto’s in puin liggen en bomen door de kracht van de ontploffingen zijn omgevallen. In het gebouw was ook een politiebureau gevestigd. Volgens agenten waren er onder meer granaten opgeslagen in het pand.

Swat-vallei

Het depot staat in Kabal in de Swat-vallei, die tot 2009 in handen was van radicaalislamitische strijdgroepen. Vanwege dat verleden zijn flink wat antiterreureenheden actief in het gebied.

Politieagenten zeggen dat er geen enkel teken is dat de ontploffingen door een aanval van buitenaf teweeg zouden zijn gebracht. Wel wordt er nog verder onderzoek gedaan naar de explosies. De meeste slachtoffers waren agenten van de antiterreureenheid. Ook een vrouw die met haar kind langs het gebouw liep, kwam om het leven.