Klimaatactivist na verstoring opgepakt

De politie heeft een klimaatactivist gearresteerd op de aandeelhoudersvergadering van ING. De activist blies op een fluitje en riep dat hij zou blijven zitten op de vloer totdat ING stopt met fossiele investeringen. Daarop kwamen agenten naar binnen. De man werd aangehouden en meegenomen door de politie. De aandeelhoudersvergadering werd niet alleen buiten, maar ook binnen druk bezocht door klimaatactivisten van Extinction Rebellion en Milieudefensie, vanwege de financieringen van de bank in fossiele bedrijven. De activisten zeggen dat ING met haar fossiele investeringen bijdraagt aan „het financieren van de klimaatcrisis”. De bank luisterde naar de kritiek van klimaat- en milieuorganisaties maar zegt ook dat de energietransitie tijd nodig heeft, aldus ING-topman Steven van Rijswijk bij de vergadering in het Muziekgebouw in Amsterdam. (ANP/ NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 25 april 2023