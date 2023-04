Kabinet belooft herstel en perspectief voor gaswingebied – maar trekt minder miljarden uit dan gehoopt

Nij begun, een nieuw begin, luidt de titel boven het plan waarin het kabinet zijn antwoord formuleert op de mokerharde conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de Groningse gaswinning. Zo’n nieuw begin is wat het kabinet de Groningers die onder de gaswinning leden toewenst – en zichzelf.

Want het kabinet heeft veel goed te maken bij de Groningers. Voor hen zullen de conclusies van de enquêtecommissie, die in februari verschenen, bevestigd hebben wat ze al wisten. Zij wisten al dat hun belangen „stelselmatig genegeerd” werden, zoals de commissie schreef. Dat er bij de afhandeling van schade door de gaswinning „sprake is van een combinatie van onkunde, ontregeling en zelfs onwil”. En evenmin was het nieuws dat het kabinet „een rookgordijn” optrok om te voorkomen dat de gaswinning zou worden verminderd na de zware beving in Huizinge in 2012.

Wat de Groningse bestuurders en bewoners écht wilden horen, zo viel direct na de publicatie van het rapport te horen, waren welgemeende excuses en een serieuze poging om de problemen aan te pakken. Niet alleen om schade te repareren en nieuwe schade te voorkomen, maar ook om achterstanden van deze en volgende generaties weg te werken.

De missie van het kabinet, uitgestippeld in het vijftigpuntenplan dat premier Mark Rutte (VVD) en staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66) dinsdag in Garmerwolde presenteerden, is daarmee tweeledig. Allereerst moet er een ommezwaai komen in de aanpak van schade. Daarbovenop is er behoefte aan perspectief, aan geld en maatregelen die ervoor zorgen dat de provincie snel beter af is.

Voor al deze plannen wil het kabinet de komende decennia 22 miljard euro uittrekken, al is een deel van dat bedrag al eerder toegezegd. Het merendeel gaat naar het herstellen en versterken van huizen. Een bedrag van circa 9 miljard moet helpen bij het toekomstperspectief van inwoners van Groningen, in de vorm van verduurzaming, welzijn en sociaal herstel en een pakket economische steunmiddelen.

Milder, menselijker, makkelijker

Mooi en aardig, vinden veel Groningers de plannen voor de toekomst van hun provincie. Maar eerst moeten hun huizen worden hersteld. De schadeafhandeling moet „milder, menselijker en makkelijker”, stelde de enquêtecommissie begin dit jaar.

Het kabinet denkt de komende vijf jaar bijna 13 miljard kwijt te zijn aan het versterken en herstellen van huizen. Dat is geen plafond, zei Rutte na afloop. „Als er meer nodig is, komt er meer.”

Het kabinet belooft ook de schadeafhandeling te versimpelen: „Geen stoet van experts en stapeling van rapporten meer, minder aanleiding voor discussies en juridische geschillen.”

Zo worden alle schadeclaims van inwoners met beschadigde huizen in het aardbevingsgebied tot 40.000 euro vergoed zonder dat daar een inspectie aan te pas komt. Schade-experts hoeven niet meer eerst het verband tussen de schade en de gaswinning vast te stellen. Het gebied waarin dat niet meer hoeft, wordt groter.

Bij omvangrijkere schades, waarvan het herstel meer kost dan 40.000 euro, moet nog steeds worden vastgesteld of de schade door gaswinning komt. Juist daar zit het probleem, vinden Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP). „De grootste problemen zitten bij de grootste schades”, zegt Nijboer. „Juist die mensen blijven nu in een bureaucratisch moeras zitten”, zegt Beckerman.

Bewoners van wie het huis ernstiger beschadigd is en versterkt moet worden, krijgen een vaste overlastvergoeding van 1.200 euro en een vergoeding van immateriële schade van 5.000 euro. Bewonersbegeleiders van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), verantwoordelijk voor het versterken van huizen, krijgen een budget van 50.000 euro per casus om „bewoners te helpen en beslissingen te nemen”.

Verduurzamingsoperatie

Huizen herstellen en versterken is een belangrijke stap, maar niet méér dan herstel van de oude situatie. Het kabinet wil daarnaast de Groningers langdurig tegemoetkomen vanwege de ellende die ze hebben ondervonden door de bevingen: angst, onrust, stress en burn-outs door de gigantische overheidsbureaucratie waarin ze jarenlang vast kwamen te zitten als ze hun herstel wilden regelen. Het kabinet stelt hiervoor circa 9 miljard euro beschikbaar, grotendeels uitgesmeerd over de komende dertig jaar.

Een van de pijlers is een grote verduurzamingsoperatie. Uitgerekend in Groningen en Noord-Drenthe kennen bovengemiddeld veel huishoudens energiearmoede: er zijn veel oude, grote woningen die energie vreten en duur zijn om te verwarmen. Het kabinet wil deze woningen sneller isoleren, in een groter gebied.

Een tweede pijler bestaat uit maatregelen die het mentale en sociale welzijn van bewoners moeten verbeteren. De sociale en economische achterstanden in het aardbevingsgebied zijn fors, erkent ook het kabinet. Gemeenten krijgen daarom bijvoorbeeld extra geld om de leefbaarheid, het onderwijs en de armoedebestrijding te verbeteren.

Tot slot is er een rij plannen onder het kopje „economisch perspectief”. De N33 wordt verbreed, de spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal wordt opnieuw in gebruik genomen en het kabinet wil extra investeren in innovatie in de provincie. Co-financiering door de regio is daarbij wel een voorwaarde.

Met investeringen uit dit potje kunnen onder meer medisch specialisten worden aangetrokken zodat de provincie voorop kan lopen in takken van gezondheidstechnologie. Ook kan Groningen zich daardoor ontwikkelen tot „dé waterstofprovincie” en een hoogtechnologische „landbouwregio van de 21ste eeuw”. Het zijn vergaande plannen, al is er beduidend minder geld beschikbaar dan waar Groningen om vroeg.

Groningen kan zich ontwikkelen tot ‘dé waterstofprovincie’

‘Te mager’

Al direct was er daarom dinsdag kritiek. Volgens Groningse bestuurders is het beschikbare bedrag veel te laag. „De doelen zijn goed, maar de maatregelen en de middelen zijn te mager”, zegt commissaris van de koning René Paas. Het steekt Paas dat het kabinet dezelfde doelen heeft als de regio, maar denkt die te kunnen verwezenlijken met een derde van het geld dat de regio heeft gevraagd.

Paas opperde zelf eerder een bedrag van 30 miljard voor langdurige compensatie en een onbeperkt bedrag voor schadeherstel. Groningen heeft slechts weinig teruggezien van de 363 miljard euro die de Nederlandse staat heeft verdiend aan de gaswinning. De regio roept de Tweede Kamer, die in mei in debat moet met het kabinet over het rapport van de enquêtecommissie, daarom op om „recht te doen aan de uitkomst van de enquête.”

