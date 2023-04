Ik geef rondleidingen bij de tentoonstelling Rembrandt & tijdgenoten in de Hermitage. Met een groep Amsterdamse scholieren van een jaar of veertien sta ik voor een schilderij van Carel Fabritius: Hagar en de engel. Abraham heeft zijn bijvrouw Hagar en hun zoon Ismaël de woestijn in gestuurd en ze sterven bijna van dorst. Gelukkig komt er net op tijd een engel die Hagar op een waterput wijst. „Heb je enig idee wat hier aan de hand is?” vraag ik aan de groep. Een meisje antwoordt: „Die vrouw zit, denk ik, erg in de shit.”

