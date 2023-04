Eerste keer sinds pandemie dat omzet en winst dalen bij Randstad: krappe arbeidsmarkt wordt iets minder krap

Werkgevers zijn terughoudender in het aannemen van nieuw personeel. Dat ziet uitzendbureau Randstad terug in de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar, die dinsdag zijn gepubliceerd. De omzet en winst vallen lager uit. Het is de eerste keer sinds de pandemie dat de winst en de omzet van het uitzendbureau dalen.

Randstad behaalde de afgelopen twee jaar recordwinsten. Het bedrijf profiteerde van de toenemende personeelstekorten en de aantrekkende economie na corona.

De omzet in Nederland daalde met 11 procent naar 191 miljoen euro ten opzichte van een jaar geleden. De nettowinst daalde mede door gestegen lonen en reorganisatiekosten met ruim een kwart naar 154 miljoen euro. Het uitzendbureau daalde dinsdag na de presentatie van de cijfers ruim 3 procent op de beurs.

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt bereikte vorig jaar een hoogtepunt. Maar doordat werkgevers nu minder naarstig naar nieuw personeel zoeken, neemt de krapte op de arbeidsmarkt in de eerste drie maanden van dit jaar iets af, zegt Randstad-arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen.

In april dit jaar ziet Randstad online zo’n 380.000 vacatures. Dat is 5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal nieuw geplaatste vacatures is met 10 procent gedaald.

De vraag naar personeel neemt onder meer af doordat de economie ten opzichte van voorgaande jaren is afgekoeld, zegt Van Krimpen. „Bedrijven groeien over het algemeen iets minder hard en hebben daardoor minder extra personeel nodig.”

Topman Sander van ’t Noordende merkt ook dat werkgevers onzeker zijn over de economie. „Er is weliswaar geen sprake van een recessie, maar onzekerheid over de toekomst is vaak onderwerp van gesprek met klanten”, zegt hij bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Arbeidsmarkt blijft voorlopig krap

De daling in het aantal vacatures zorgde bij Randstad weliswaar voor tegenvallende cijfers, maar de arbeidsmarkt blijft voorlopig krap. Bovendien daalde de vraag niet in alle sectoren. Vooral naar marketeers en verkoopmedewerkers was de afgelopen maanden minder vraag. De vraag naar bijvoorbeeld technici en schoonmakers steeg alsnog. „De aantallen liggen nog altijd een stuk hoger dan in 2019, de periode voor corona”, zegt Van Krimpen.

Randstad verwacht dat de arbeidsmarktkrapte er de komende jaren anders uit gaat zien. „De afgelopen tijd zagen we over de linie een zeer krappe arbeidsmarkt. De komende jaren zal dit meer per sector gaan verschillen.” In bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en in de techniek zal de krapte blijven. In andere sectoren, zoals de horeca en de logistiek, zal de schaarste juist afnemen.

De komende tijd gaat Randstad met name op zoek naar nieuwe pedagogisch medewerkers, zegt topman van Randstad Nederland Jeroen Tiel. Het kabinet wil dat de kinderopvang in 2025 grotendeels gratis wordt. De verwachting is dat de vraag naar kinderopvangplekken dan met 30 procent toeneemt, terwijl in de sector al grote tekorten zijn. Momenteel zijn er bijna 7.000 vacatures voor pedagogisch medewerkers. Dat aantal zal in het nieuwe stelsel naar verwachting oplopen tot wel 28.000.

„In de coronapandemie heeft Randstad geholpen om personeel naar teststraten van de GGD’s te begeleiden”, zegt Tiel. „Dat willen we nu gaan doen voor de kinderopvang.” Concrete plannen heeft hij nog niet.

Topman Van ’t Noordende zegt ondanks de verminderde winst en omzet tevreden te zijn. Het was, zegt hij, immers moeilijk om op te boksen tegen de recordresultaten van de afgelopen twee jaar.