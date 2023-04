Eerste commerciële maanlanding ooit waarschijnlijk mislukt

De eerste poging ooit om een commercieel ruimtevaartuig te laten landen op de maan is waarschijnlijk mislukt. Dat melden internationale persbureaus dinsdag. Het Japanse technologiebedrijf ispace, dat het toestel ontwikkelde, verloor vlak voor de geplande landing contact met Hakuto-R, zoals het voertuig heet. Wat er met het onbemande toestel is gebeurd, is nog onduidelijk. Ispace laat weten daar onderzoek naar te gaan doen.

De communicatie tussen ispace en het toestel kwam tot een einde toen Hakuto-R de laatste tien meter naar de maan moest afleggen. Dat deed het toestel met een snelheid van zo’n 25 kilometer per uur. Vluchtleiders zouden uitdrukkingsloos naar hun beeldschermen hebben gekeken toen ze niets meer van het vaartuig vernamen. Takeshi Hakamada, directeur van het bedrijf, zei niet veel later dat ze „aannemen dat we de landing op het maanoppervlak niet konden voltooien”.

Hakuto-R werd afgelopen december gelanceerd voor een testvlucht naar de Atlas-krater in het noordoostelijke deel van de dichtstbijzijnde kant van de maan. Halverwege maart kwam het toestel in de baan om de maan, onderweg nam het foto’s van de aarde. Het doel van ispace is het mogelijk maken van commerciële vluchten voor andere ruimtevaartorganisaties. Hakamada kondigde dinsdag meteen aan dat een tweede missie volgend jaar gaat plaatsvinden.

Naast het Japanse bedrijf hadden ook de Verenigde Arabische Emiraten belang bij een succesvolle landing. Een maanwagen aan boord van de Hakuto-R was namelijk afkomstig uit dat land. De Verenigde Arabische Emiraten hebben al een wetenschappelijke satelliet rond Mars zweven en een astronaut uit dat land klom al eens aan boord van het internationale ruimtestation ISS. Met de maanwagen wilden de VAE hun aanwezigheid in de ruimte verder uitbreiden.