Dodental hongersekte Kenia opgelopen tot 89

Het aantal gevonden lichamen van sekteleden die door uithongering zijn omgekomen nabij de Keniaanse stad Malindi is opgelopen tot 89. Dat meldt de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken Kithure Kindiki dinsdag. De leider van de hongersekte Good News International Church had de leden opgedragen zich te verhongeren zodat ze Jezus zouden ontmoeten.

Vrijdag ontdekte de Keniaanse politie de graven na een tip van een pan-Afrikaanse mensenrechtenorganisatie. In een bos bij de oostelijke kuststad Malindi troffen hulpdiensten 58 doden aan, volgers van de beruchte sekteleider Paul Mackenzie Nthenge. De sekteleden hadden zichzelf uitgehongerd omdat Nthenge hun vertelde dat ze op die manier Jezus zouden ontmoeten. Sinds de ontdekking is de zoektocht naar lichamen en overlevenden in volle gang. Het Keniaanse Rode Kruis meldde maandag dat 212 mensen als vermist zijn opgegeven, van wie er twee inmiddels levend zijn teruggevonden.

Nthenge werd op 15 april gearresteerd toen de politie na een tip vijftien ernstig uitgehongerde mensen had aangetroffen. Vier van hen kwamen om het leven. Niet lang hierna vond de politie de tientallen uitgehongerde lichamen in een nabijgelegen bos. Nthenge ontkent alle aantijgingen en zegt dat hij de Good News International Church in 2019 heeft opgeheven.