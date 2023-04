Dertien mensen gelyncht en in brand gestoken in Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince

In de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn dertien mensen gelyncht en in brand gestoken. Het gaat volgens de politie om bendeleden, zo melden meerdere internationale persbureaus dinsdagochtend. Op beelden die op sociale media circuleren, is te zien hoe de lijken verbranden tussen stapels rokende autobanden, geflankeerd door een woedende menigte. De autobanden werden eerst overgoten met benzine en vervolgens aangestoken.

Het is onduidelijk waarom de politie niet heeft ingegrepen. Vlak voor de lynchpartij hielden agenten wel een busje met gewapende mannen aan, waarna hun telefoons, munitie en wapens werden ingenomen. Vermoedelijk hebben burgers daarna zelf agressief gereageerd en de mannen uit het busje omgebracht met kapmessen, stenen en blote handen. Daarna zouden ze de lichamen in brand hebben gestoken. Verschillende omstanders reageerden vol ontzetting.

De afgelopen maanden heerste veel onrust in Port-au-Prince vanwege geweld tussen de politie en bendeleden. Daarbij zijn honderden doden gevallen en duizenden inwoners dakloos geraakt omdat ze op de vlucht sloegen voor het geweld. De Haïtiaanse bendes voelen zich sinds twee jaar gesterkt in hun macht nadat de toenmalige president Jovenel Moïse thuis werd doodgeschoten. Na een interim-periode onder Claude Joseph, werd in juli 2021 Ariel Henry de president van het Caribische land.