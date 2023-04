‘De cake smaakte fris en smeuïg’

Ik loerde al een tijdje naar de Japanse duizendknoop van de buren toen ik Jannekes recept las. Ik had vorig jaar limonade met duizendknoop en aardbeien gemaakt en dat smaakte naar rabarber (met aardbei). Omdat ik meteen aan de slag wilde, heb ik niet eerst boodschappen gedaan. Ik had een citroen te weinig, dus ik had het zest van de citroen deels vervangen door dat van sinaasappel. Toen de cake klaar was, moest hij snel de oven in, door de baking soda die erin zit. Ik had de stukjes duizendknoop die ik niet op de cake kwijt kon, met het vocht waar ze in hadden gelegen in een bakje in de oven gelegd. Deze siroop heb ik, toen hij afgekoeld was, over de cake gedruppeld. Ik had meer duizendknoop geplukt dan nodig was en van de rest heb ik limonadesiroop gemaakt, die ik bij de cake heb gedronken. De cake smaakte lekker fris, smeuïg en naar rabarber. De buurman kreeg natuurlijk ook een stuk en vergeleek de draderige stukken die bovenop lagen met asperges die niet goed genoeg geschild zijn.

Heeft u een van Jannekes gerechten uitgeprobeerd en wilt u vertellen hoe dat ging en het resultaat laten zien?

