Biden bevestigt kandidatuur voor presidentsverkiezingen 2024

De huidige Amerikaanse president Joe Biden gaat meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2024. Dat bevestigt hij dinsdag in een videoboodschap. In de video noemt hij de aankomende verkiezingen een „strijd voor democratie en persoonlijke vrijheid”.

De tachtigjarige Biden is al de oudste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Uit recente peilingen blijkt ongeveer een kwart van de Democraten vertrouwen te hebben in zijn kandidatuur, de rest ziet liever een jongere president. Als Biden wordt herkozen en zijn termijn uitzit, blijft hij tot zijn 86ste president.

Door de kandidaatstelling van Biden neemt de kans toe op een reprise van de verkiezingscampagne in 2020, toen hij het opnam tegen de op dat moment zittende president Donald Trump. De Republikein maakte een klein halfjaar geleden bekend zich opnieuw te kandideren voor een plek in het Witte Huis. Biden is op de dag van de eventuele beëdiging 82 jaar, Trump 78 jaar.

„Toen ik vier jaar geleden voor het presidentschap ging, zei ik dat we in een gevecht zaten om de ziel van Amerika. Dat zitten we nog steeds”, stelde Biden in de video. Daarin werd ook gerefereerd aan een tweestrijd met Trump door beelden te tonen van de bestorming van het Capitool.

Of het weer een strijd tussen Biden en Trump wordt, zal in de voorverkiezingen onder Democraten en Republikeinen blijken. Die zijn volgend jaar van februari tot juni. De presidentsverkiezingen zijn op 5 november 2024.