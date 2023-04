Aantal slachtoffers dat melding maakt van seksueel geweld met ruim 50 procent toegenomen

Het aantal slachtoffers van seksueel geweld dat aanklopt voor hulp, is vorig jaar fors toegenomen. In totaal ontving het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in 2022 meldingen van ruim 15.000 mensen, zo blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Vergeleken met het jaar ervoor betekent dat een stijging van 54 procent. De meeste meldingen komen van meisjes en vrouwen, van wie een kwart ook aangifte bij de politie heeft gedaan.

Volgens CSG-bestuurder Iva Bicanic is de stijging mede te verklaren door de onthullingen over de talentenshow The Voice of Holland. Oud-kandidaten beschuldigden onder anderen jurylid Ali B. en bandleider Jeroen Rietbergen van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag; justitie vervolgt het duo. Het nieuws zorgde voor meer aandacht voor seksueel geweld, waardoor meer slachtoffers zich hebben gemeld.

Desondanks denkt Bicanic dat de 15.000 mensen „een topje van de ijsberg” vormen. „De meeste kinderen en volwassenen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, komen er niet mee naar buiten.” Volgens de bestuurder is er nog altijd sprake van „afweer” in de samenleving: „het grootste probleem met betrekking tot seksueel misbruik is dat we niet willen of kunnen geloven dat seksueel misbruik bestaat”.

Bij slachtoffers die zich wel melden, uit de impact van seksueel geweld zich vaak in psychische klachten als depressie, PTSS, verslaving en suïcidaliteit.