57 overleden migranten aangespoeld aan Libische kust, Italië redde 1.600 bootvluchtelingen

Ten minste 57 lichamen zijn dinsdag aangespoeld bij de Libische kust nadat twee migrantenschepen zonken in de Middellandse Zee in de nacht van maandag op dinsdag. Dat bevestigen bronnen en ooggetuigen aan persbureau Reuters. Volgens een van de overlevenden, een Egyptische man, begon een boot op open zee te zinken, maar weigerde de smokkelaar die de boot bestuurde terug te varen naar de Libische kust. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid nog meer lichamen blijven aanspoelen de komende dagen.

Libië is een van de belangrijkste vertrekpunten voor migranten die de oversteek van Afrika naar Europa willen maken. Volgens inschattingen van de Internationale Organisatie voor Migratie zijn er in de eerste maanden van 2023 ruim 440 migranten en vluchtelingen verdronken in de Middellandse Zee, en is de oversteek veel vaker gemaakt dan voorgaande jaren. De afgelopen zes jaar vielen er niet eerder zoveel doden in één kwartaal als nu.

Een van de lichamen dat dinsdag is aangespoeld bij de Libische kust Foto Hazem Ahmed / Reuters

Nieuw migratiestelsel

Intussen heeft de Italiaanse kustwacht de afgelopen twee dagen 47 boten uit de zee gered met aan boord zo’n 1.600 migranten. Die zijn naar het Italiaanse eiland Lampedusa gebracht. Volgens de conservatieve Italiaanse regering komen er te veel migranten aan in Italië via de Middellandse Zeeroute. Daarom lobbyt het land in Brussel voor een ander migratiestelsel.

Die discussie is al drie jaar aan de gang, maar kwam onlangs een stap dichterbij. Het Europees parlement ging donderdag akkoord met onder meer een strenger registratiesysteem dat uitgeprocedeerde asielzoekers sneller moet terugsturen en moet voorkomen dat zij vanaf hun aankomstland kunnen doorreizen naar andere lidstaten.

