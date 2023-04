‘Zij kenden elkaar nog maar zes uur toen ze trouwden’

‘Mijn vader Gert was in 1946 weduwnaar geworden. Zeven jaar later zette hij – met goedvinden van de pastoor van het dorp Wervershoof, bij Medemblik – een contactadvertentie in de Volkskrant. Dat was toen nog een katholiek dagblad. ‘Weduwnaar zkt. lieve moeder voor zijn drie kinderen.’

„Mijn moeder Trees was huishoudster van een pastoor in Rossum, Overijssel. Zij las de advertentie. De beide pastoors pleegden telefonisch overleg, om na te gaan ‘wat voor vlees zij in de kuip hadden’. Een ontmoeting kon hun goedkeuring wegdragen.

„Er volgde een afspraak tussen Trees en Gert, in lunchroom Harkema, in de Amsterdamse Kalverstraat. Dat lag zo’n beetje tussen hun beider woonplaatsen in. Tot driemaal toe was dit de plek voor een twee uur durende kennismaking. Toen zei mijn vader: ‘Trees, nu moet je zeggen of je met me wilt trouwen, want mijn geld voor een treinkaartje is op.’

„Trees waagde de sprong. De volgende keer dat ze elkaar zagen, was meteen hun trouwdag, 7 juli 1953, in Rossum. Op dat moment kenden mijn ouders elkaar dus nog maar zes uur. Zes! Geloof het of niet – het werd een heel gelukkig huwelijk.

„Negen maanden na de trouwdag werd ik geboren. Na mij volgden nog zes zonen. In tien jaar tijd had mijn moeder vier miskramen en baarde zij zeven kinderen. Toen alle kinderen bijna het huis uit waren, overleed zij plotseling. Je halve leven geven aan het grootbrengen van een groot gezin – en dan dit… Ik vond dit zó verdrietig dat ik besloot zelf geen kinderen op de wereld te zetten.”