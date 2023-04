Waarom de arrestatie van advocaat Inez Weski de ultieme test voor de rechtsstaat is

Vrijdag werd topadvocaat Inez Weski aangehouden. Dat is uitzonderlijk in de Nederlandse geschiedenis. Ze zou informatie hebben doorgespeeld voor haar cliënt en topcrimineel Ridouan Taghi. Áls het waar is, laat dat zien hoe ver de macht van Taghi en zijn criminele netwerk reikt, vertelt misdaadverslaggever Jan Meeus.

