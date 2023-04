VN: honderden medewerkers en hun familieleden geëvacueerd uit Soedan

De Verenigde Naties hebben honderden medewerkers en hun familieleden uit Khartoem en andere delen van Soedan geëvacueerd naar de havenstad Port Soedan. Ze zullen van daaruit naar buurlanden gebracht worden. Dat heeft de woordvoerder van secretaris-generaal António Guterres maandag gezegd tegen internationale persbureaus. De VN benadrukken dat het verplaatsen van personeel geen invloed heeft op de werkzaamheden van de organisatie, die door personeel binnen en buiten Soedan zullen worden voortgezet.

Sinds op 15 april geweld uitbrak tussen het Soedanese leger en de paramilitaire militie Rapid Support Forces (RSF), wordt er constant gevochten op verschillende plekken in het land. Inwoners zijn daardoor gedwongen binnen te blijven, met tekorten aan voedsel en drinkwater tot gevolg. Ook is er vaak geen elektriciteit.

Ook Nederland is, net als Japan, China en verschillende andere Europese landen, druk bezig om burgers uit het land te evacueren. Maandagmiddag vertrok een tweede Nederlandse vlucht evacués vanuit Soedan naar de plaats Aqaba in Jordanië vertrokken. Er waren vijftien mensen aan boord van het vliegtuig. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) meldde eerder dat er inmiddels zestig Nederlanders uit Soedan waren geëvacueerd, zowel met Nederlandse transportvliegtuigen als met Franse en Duitse vluchten. In totaal hebben ruim 150 Nederlanders en lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade zich aangemeld om het land te verlaten.

Bij de gevechten zijn inmiddels minstens 427 mensen omgekomen. Naast de geëvacueerde groepen mensen zijn naar schatting ook tienduizenden Soedanezen het land ontvlucht richting buurlanden als Zuid-Soedan, Egypte en Tsjaad. Ondanks verschillende afspraken om de strijd tijdelijk te staken, die mede door internationale bemiddeling tot stand kwamen, is het geweld nooit echt opgehouden. Wel namen de gevechten dit weekend iets af, waardoor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met de evacuatie durfden te beginnen. De andere landen volgden daarna hun voorbeeld. Minstens twee groepen evacués, een Qatarese en een Franse, werden tijdens het vluchten onder vuur genomen.

