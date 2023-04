Vier van de vijf gedetineerde verdachten Mallorca-zaak voorlopig op vrije voeten

Vier van de vijf Hilversumse mannen die vastzitten voor het geweld dat in de zomer van 2021 leidde tot de dood van Carlo Heuvelman (27) op Mallorca komen voorlopig vrij. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag bepaald dat zij in vrijheid mogen wachten op de inhoudelijke behandeling van hun hoger beroep. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden maandag bekendgemaakt. Sanil B. (21) blijft als enige wel in de gevangenis, omdat hij als enige voor poging tot doodslag werd veroordeeld.

In december kondigde het Openbaar Ministerie aan in hoger beroep te gaan tegen zeven van de negen verdachten in de Mallorca-zaak, met als reden dat „het proces van waarheidsvinding nog niet volledig is”. In de zaak strafte het gerechtshof de gewelddadige groep Hilversumse jongeren als collectief, hoewel B. als hoofdverdachte verreweg het hardst werd gestraft: hij kreeg een celstraf van zeven jaar. Zeven groepsleden kregen lagere onvoorwaardelijke celstraffen.

Bij de start van het hoger beroep afgelopen donderdag zeiden Hilversummers Daan van S. (20), Mees T. (19) en Kaan B. (20) dat ze de celstraffen te zwaar vinden. Ze wilden naar huis om hun studie of werk weer op te pakken. Mede vanwege de jonge leeftijd van de verdachten heeft het gerechtshof nu bepaald dat ze hun proces in vrijheid mogen afwachten. Ook B. probeerde voorlopig vrij te komen, omdat hij vindt „onterecht” voor Heuvelmans dood veroordeeld te zijn. Zijn poging was tevergeefs.

In de nacht van 13 op 14 juli in 2021 werd Heuvelman uit het Zuid-Hollandse Waddinxveen tegen zijn hoofd getrapt bij café de BierExpress op het Spaanse eiland Mallorca. Enkele dagen erna stierf hij aan de gevolgen van hersenletsel. Een aantal andere slachtoffers raakte ernstig gewond.

Lees ook: Focus op het groepsgeweld in Mallorca-zaak betekent een mokerslag voor de verdachten