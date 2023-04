De populairste presentator van Fox News kwam uiteindelijk te veel in de problemen

Met vier koele zinnetjes nam de Amerikaanse tv-zender Fox News maandag afscheid van zijn populairste presentator, Tucker Carlson. De zender dankt hem „voor zijn diensten als gastheer en medewerker”. Het was maandagavond nog niet duidelijk wat de aanleiding of reden voor de scheiding was, maar het feit dat in de verklaring staat dat Carlson „vrijdag 21 april zijn laatste programma” voor Fox heeft gemaakt, doet vermoeden dat het een abrupt besluit is geweest.

De mededeling komt een kleine week nadat de zender een miljoenenschikking moest treffen met een leverancier van stemmachines, Dominion. In die zaak wisten advocaten van Dominion interne mails en tekstberichten van Fox-medewerkers te bemachtigen. Zo zagen zij dat Carlson, die evenals veel van zijn collega’s avond aan avond de leugens van oud-president Trump over verkiezingsfraude in 2020 hielp verspreiden, in privéberichten liet weten dat bepaalde claims van Trump en zijn advocaten „absurd” waren. Ook diepten zij een mail van Carlson op van vlak na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers, waarin hij zei de voormalige president te „haten”. Door de schikking met Dominion voorkwam Fox dat zijn belangrijkste gezichten in de getuigenbank zouden worden ondervraagd.

Fox hangt nog een zaak boven het hoofd, van een andere stemmachine-leverancier. Carlson is ook zelf doelwit van een schadeclaim. Een voormalige producent van zijn show zegt dat op het kantoor een giftige sfeer hing, en dat dit een van de redenen was dat zij op een zijspoor werd gezet. Volgens haar maakten Carlson en zijn medewerkers regelmatig seksistische en racistische opmerkingen.

Vlinderdas

Carlson (53) heeft een lange mars door verschillende Amerikaanse media van rechtse én linkse signatuur gemaakt voordat hij in 2016 voor het eerst bij Fox een show kreeg in de veelbekeken vooravond. Hij werkte als journalist onder meer voor The New York Times en de The Wall Street Journal, later voor de linksgeoriënteerde tv-zenders CNN en MSNBC. Bij CNN vertegenwoordigde hij de rechterkant van het politieke spectrum in het programma Crossfire, waar links en rechts tegenover elkaar aan tafel werden gezet. In oktober 2004 was presentator Jon Stewart van de satirische Daily Show te gast. Hij uitte live scherpe kritiek op het programma zelf („stop alsjeblieft, jullie brengen Amerika schade toe”) met een dodelijke sneer over de parmantige verschijning van Carlson: „Hoe oud ben je? 35? En je draagt nog altijd een vlinderdas?” Een paar maanden later werd Crossfire beëindigd, evenals Carlson’s contract bij CNN.

Na de verkiezing van Donald Trump in 2016 was Carlson een van zijn felste verdedigers

Na de verkiezing van Donald Trump in 2016 was Carlson een van zijn felste verdedigers (hoewel hij soms ook kritiek leverde) en ook een onuitputtelijke bron voor presidentiële tweets. Carlson werd een onvermoeibare strijder in de cultuuroorlog tegen links, tegen transgenders en asielzoekers, en de voornaamste spreekbuis van de omvolkingstheorie, waarbij het uitgangspunt is dat ‘links’ witte Amerikanen wil ‘vervangen’ met niet-witte. De migratiepolitiek van Trump was daar een uitvloeisel van.

De methode-Carlson bestaat uit het verpakken van zijn mening in vragen. Met licht openhangende mond als teken van verbazing („Dit is schokkend / bizar / griezelig / een groteske, smerige leugen”) debiteert hij ultraconservatieve gespreksonderwerpen in vragende vorm: „Is het zo? We weten het niet. Maar het zijn legitieme vragen.”

Spermaproductie

In 2021 verlengde Carlson zijn contract bij Fox, waarbij hij ook de mogelijkheid kreeg om losse uitzendingen te maken. Hij baarde opzien met een special over jongens en hoe moeilijk die het in de moderne maatschappij hebben (titel: The End of Men), waarbij een van de kernpunten was dat ze met behulp van rode lampen, gericht op de balzak, hun gedaalde testosteronproductie konden opvijzelen.

Ook kreeg hij van de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden exclusief beschikking over het beeldmateriaal dat was verzameld op de dag van de Capitoolbestorming. In het door Carlson gemonteerde verslag van die poging om Trump aan de macht te houden, leek de zeer gewelddadige stormloop op de zetel van het parlement ineens een toeristisch uitje van nieuwsgierige landgenoten. Hij was de laatste weken vooral druk met ageren tegen de Amerikaanse steun aan Oekraïne.

Fox’ concurrent aan de rechterkant, Newsmax, liet weten dat het ontslag van Carlson bevestigt dat Fox tot het media-establishment hoort en Carlson niet. De koers van aandelen Fox daalde na het nieuws met 5 procent. In de schaduw van dit medianieuws maakte talkshowpresentator Don Lemon bekend dat hij door CNN is ontslagen.