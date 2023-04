Tientallen lichamen gevonden in Kenia van mensen die zichzelf verhongerden voor ontmoeting met Jezus

Expres verhongeren om Jezus te ontmoeten: die boodschap kostte in totaal minstens 51 leden van de Good News International Church in Kenia het leven. Bij de laatste opgravingen in een bos bij Malindi, in het oosten van het land, vond de Keniaanse politie zondag 26 lichamen, meldde het Franse persbureau AFP. Het waren volgers van de beruchte sekteleider Paul Mackenzie, die eerder al voor de nodige opschudding zorgde door zijn volgers ervan te overtuigen dat onderwijs „satanisch” was.

De Keniaanse politie ontdekte de graven na een tip van een pan-Afrikaanse mensenrechtenorganisatie. Sommige overlevenden weigeren ondanks hun uitgemergelde lichamen nog steeds voedsel. „Sinds het moment dat ze hier kwam, weigert ze alle hulp en blijft haar mond hermetisch gesloten. Ze wil tot haar dood blijven vasten”, zei een hulpmedewerker zondag tegenover AFP, over een vrouw die levend door de Keniaanse hulpdiensten was gevonden.

Volgens Charles Kamau, die het strafrechtelijke onderzoek leidt, is de zoektocht naar lichamen sinds vrijdag in volle gang. Ook richten de zoekteams zich in het bos van ruim driehonderd hectare nog op overlevenden. Volgens het Keniaanse Rode Kruis zijn tot nog toe 112 mensen als vermist opgegeven.

Overtuigingskracht

Dat Mackenzie beschikt over buitengewone overtuigingskracht blijkt uit de bizarre dingen waartoe hij zijn volgelingen de afgelopen jaren wist te bewegen, en waarvoor hij meerdere keren voor een korte tijd achter de tralies belandde.

In 2018 ontstond ophef in Kenia over een filmpje dat circuleerde op het internet waarin een aantal van zijn jonge volgers hun afschuw voor onderwijs uitdrukt. Eén van de jongetjes zegt daarin dat onderwijs voor de „goddelozen” is — dat zou in de Bijbel staan. Een jaar eerder waren bij een politie-inval bij een gebouw van Mackenzie’s Good News International Church 93 kinderen gevonden, meldt het Keniaanse nieuwsmedium Citizen Digital, die hun thuis en school hadden ingeruild voor de lessen van hun dominee.

Kinderen uithongeren

Ook dit jaar werd Mackenzie al eens opgepakt, toen omdat hij ouders gezegd zou hebben hun kinderen uit te hongeren en te laten stikken. Zelf ontkent de sekteleider alle aantijgingen: hij beweert doelwit te zijn van vijandige propaganda van oud-collega’s. Op borgtocht komt hij telkens vrij, waardoor hij zijn werk kan blijven doorzetten. Nu zit Mackenzie inmiddels alweer een maand vast, ditmaal op verdenking van cultisme. Politici proberen te voorkomen dat hij opnieuw vrijkomt.

Dinsdag staat een bezoek van de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken, Kithure Kindiki, aan de graven in het bos op de agenda. Hij spreekt op Twitter van „overduidelijk misbruik van het grondrechtelijke godsdienstvrijheid” en wenst strengere regulering van religieuze gemeenschappen.