Talenten AZ winnen Youth League, als eerste Nederlandse club ooit

AZ is er als eerste Nederlandse club in geslaagd de UEFA Youth League te winnen. Het onder-19 elftal van de club was maandag in het Zwitserse Genève met 5-0 veel te sterk voor het Kroatische Hajduk Split. Jayden Addai, Ernest Poku en Mexx Meerdink zorgden voor de doelpunten.

Lees ook: Geloof niet in je eigen talent, zeggen ze bij AZ

De talenten van AZ waren van begin af aan veel te sterk voor hun Kroatische leeftijdsgenoten, die op weg naar de finale gerenommeerde clubs als Manchester City, Borussia Dortmund en AC Milan hadden weten uit te schakelen. Toch viel de openingstreffer pas vlak voor rust, toen Addai een strafschop benutte nadat Poku was neergehaald.

In de tweede helft liepen de Alkmaarders verder weg bij de Kroaten. Poku scoorde in korte tijd tweemaal, waarna de in de rust ingevallen Mexx Meerdink eveneens twee keer trefzeker was. De 19-jarige aanvaller, die zondag nog 25 minuten speelde bij de Eredivisiewedstrijd van AZ tegen RKC, kwam daarmee op een totaal van negen doelpunten in de Youth League uit − genoeg voor de gedeelde topscorerstitel.

In de UEFA Youth League komen de onder-19 teams uit van clubs waarvan de eerste elftallen zich hebben gekwalificeerd voor de Champions League, aangevuld met teams die in hun eigen land kampioen zijn geworden van de competitie in de leeftijdscategorie tot 19 jaar. Voordat AZ de finale bereikte, kwamen de talenten van Ajax in 2019/2020 met een plek in de halve finale het verst.