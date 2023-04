Sprak Chinese ambassadeur die soevereiniteit van Oekraïne in twijfel trok namens Beijing?

Het is vrijdagavond. De Franse televisiezender LCI zendt een lang interview uit met de Chinese ambassadeur Lu Shaye in Parijs. Daarin gaat het uiteraard ook over de oorlog in Oekraïne. „Is de Krim in uw ogen Oekraïne?”, vraagt de Franse interviewer.

Even aarzelt Lu. Dan lacht hij. „Dat ligt eraan hoe je tegen dat probleem aankijkt”, antwoordt hij. Maar daar laat de interviewer hem niet mee wegkomen: „Nee nee, is het nu wel of geen Oekraïne?”

Lu ontwijkt de vraag opnieuw, en weidt uit over hoe de Krim vroeger bij de Sovjet-Unie hoorde, maar hoe voormalig Sovjet-president Nikita Chroesjtsjov de Krim aan Oekraïne heeft aangeboden. De interviewer onderbreekt hem opnieuw. „Pardon, volgens het internationaal recht is het Oekraïne, je kunt erover twisten, maar het ís Oekraïne.”

Dan maakt Lu een verrassende gedachtesprong: „De landen die vroeger tot de Sovjet-Unie behoorden, hebben geen effectieve status in het internationaal recht”, verklaart hij. „Er is namelijk geen internationale overeenstemming die hun status als soeverein land concretiseert.”

Het moet de Russische president Poetin als muziek in de oren hebben geklonken. Lu geeft Rusland zo alvast carte blanche voor als Poetin vroeg of laat ook andere voormalige Sovjetstaten weer terug wil brengen in de Russische moederschoot. Vooral de Baltische staten zijn daar bang voor.

‘Verdraaiing van de geschiedenis’

Die reageren dan ook woedend. „We eisen uitleg van Chinese kant en het volledig intrekken van deze verklaring”, aldus De Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkēvičs. Zijn Estse ambtgenoot Margus Tsahkna noemt de uitspraak „een verdraaiing van de geschiedenis.”

De Litouwse minister van Buitenlandse zaken Gabrielius Landsbergis legt meteen ook de link met China’s aanbod om te bemiddelen in de Oekraïense oorlog. „Als er nog iemand is die zich afvraagt waarom de Baltische staten China niet vertrouwen om ‘vrede te bewerkstelligen in Oekraïne’: hier heb je een Chinese ambassadeur die beweert dat de Krim van Rusland is en dat de grenzen van ons land geen wettelijke status hebben”, zegt Landsbergis in een tweet.

Frankrijk reageert minder fel, maar verklaart wel „volledig solidair” te zijn met de betrokken landen. Ook andere Europese ministers verklaren zich ontstemd over de uitspraken van Lu.

Vooral voor de Franse president Emmanuel Macron zijn de uitspraken van Lu pijnlijk: hij probeert andere Europese landen er juist van te overtuigen dat China wel degelijk een betrouwbare en belangrijke speler kan zijn om Rusland tot matiging in Oekraïne te brengen.

Maar daarover bestaat in Europa steeds meer scepsis: veel landen zien China steeds minder als neutrale partij en steeds meer als bondgenoot van Rusland, als land ook dat samen met Rusland een nieuwe, niet bepaald democratische wereldorde nastreeft.

‘Objectief en onafhankelijk’

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken nam maandag afstand van de uitspraken van Lu. Een woordvoerder stelde dat China „objectief en onafhankelijk” is in kwesties rond soevereiniteit en dat „elke deelrepubliek van de Sovjet-Unie de status heeft van een soevereine staat na de ontbinding van de Sovjet-Unie.” De Chinese ambassade in Parijs liet in een verklaring weten dat het bij de uitspraken van Lu ging om een persoonlijk perspectief en dat ze niet moesten worden over-geïnterpreteerd.

Heeft Lu dan een uitglijder gemaakt? Heeft hij in het heetst van de strijd iets gezegd dat veel verder gaat dan het Chinese standpunt? Het kan, maar Chinese diplomaten worden over het algemeen veel strakker geïnstrueerd en gedirigeerd dan bijvoorbeeld hun Europese ambtgenoten. Waarschijnlijker lijkt het dat het om een proefballon ging, om te testen hoe er internationaal op zou worden gereageerd.

Lu pleitte vorig jaar voor ideologische heropvoeding van de Taiwanese bevolking nadat China het gezag over het eiland heeft hersteld

Lu deed al vaker controversiële uitspraken op de Franse televisie, maar werd daar nooit voor teruggefloten. Zo pleitte hij vorig jaar zomer nog voor ideologische heropvoeding van de Taiwanese bevolking nadat China het gezag over het eiland heeft hersteld. Zo’n heropvoeding zou nodig zijn omdat de regering van de huidige president Tsai Ing-wen de bevolking zou hebben „geïndoctrineerd en vergiftigd” met anti-Chinese propaganda.

Straat van Taiwan

Uitspraken als die van Lu drijven Europa wel steeds meer van China af. Toch stelde Macron na zijn recente bezoek aan Beijing nog dat de Europese Unie zich niet moest laten meezuigen in een conflict tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan.

Daar denken veel andere Europese spelers anders over. Zo riep de Europese buitenlandchef Josep Borrell de Europese lidstaten dit weekende juist op om te gaan patrouilleren door de Straat van Taiwan. Hij deed dat in een opiniestuk in de Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche.

Volgens Borrell is het belang van Taiwan juist niet uitsluitend een zaak tussen de Amerikanen en de Chinezen. Europa heeft daar volgens hem ook zelf aanzienlijke belangen te verdedigen.

„Taiwan gaat ons economisch, commercieel en technologisch aan”, schrijft Borrell. „Daarom roep ik de marines van de Europese lidstaten op om in de Straat van Taiwan te gaan patrouilleren om te laten zien dat Europa zich inzet voor vrijheid van scheepvaart in dit absoluut cruciale gebied.”

Voor de bevolking van Taiwan zou het in ieder geval prettig zijn om niet onderworpen te worden aan het soort van heropvoedingscampagnes dat ambassadeur Lu voor Taiwan voor ogen heeft. Die worden op het moment al in volle hevigheid uitgerold in Hongkong, dus wat dat betreft lijkt Lu wel degelijk uit te spreken wat de Chinese overheid van plan is.