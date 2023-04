Presentator Tucker Carlson per direct weg bij Fox News

De Amerikaanse tv-zender Fox News en presentator Tucker Carlson gaan per direct uit elkaar. Dat staat in een maandag gepubliceerde verklaring van het mediabedrijf. Het besluit volgt een week nadat Fox News een miljoenenschikking trof in een geschil met stemcomputerleverancier Dominion, die de zender voor de rechter had gedaagd voor laster.

De precieze reden voor het vertrek van de 53-jarige Carlson is niet bekendgemaakt. De anchorman presenteerde afgelopen vrijdag zijn show Tucker Carlson Tonight voor het laatst. Vanaf maandag zal het programma als Fox News Tonight op de buis verschijnen. De komende tijd zal de presentatie worden gedaan door roulerende Fox News-presentatoren, tot een vervanger voor Carlson is gevonden.

Carlson speelde een prominente rol in de zaak die door Dominion was aangespannen tegen Fox News voor het moedwillig verspreiden van leugens rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Meerdere Fox News-presentatoren, onder wie Carlson, gaven tijdens en na de verkiezingen veel ruimte voor berichtgeving waarin de betrouwbaarheid van de Dominion-stemmachines – en daarmee de verkiezingsuitslag – in twijfel werd getrokken. Fox News besloot de uitspraak in de zaak niet af te wachten en voor 787,5 miljoen dollar (713 miljoen euro) te schikken.

De Amerikaanse presentator trad in 2009 in dienst bij Fox News als politiek commentator. Eind 2016 kreeg hij met Tucker Carlson Tonight een eigen programma. Rond de presidentsverkiezingen van 2020 keken dagelijks gemiddeld 5,3 miljoen kijkers naar de show, daarna viel het aantal kijkers iets terug.