NRC en 2Doc winnen Tegel voor verhaal over de herinneringen van een ambulancebroeder

NRC-journalist Carola Houtekamer heeft samen met Jaap van Heusden en Jefta Varwijk de journalistieke prijs De Tegel gewonnen in de categorie interview voor een artikel over de herinneringen van een ambulancebroeder. In het verhaal onderzoeken zij ‘netvliesvervuiling’, de nare beelden van kapotte lichamen en wanhopige familieleden die ambulanceverpleegkundigen te zien krijgen, en wie er eigenlijk voor hen zorgt. Het verscheen zowel in artikelvorm in NRC als in documentairevorm bij 2Doc.

Lees ook het winnende verhaal: Wie zorgt er voor de ambulancebroeder die net een kind heeft zien sterven?

De Tegel is de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland en werd dit jaar in elf categorieën uitgereikt. Veertig juryleden bogen zich over een recordhoeveelheid inzendingen. De winnaars werden maandag bekendgemaakt tijdens een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, gepresenteerd door Malou Petter. Enkele Tegelwinnaars werden al voorafgaand aan de ceremonie onthuld.

Andere prijzen gingen naar Zainab Hammoud, in de categorie buitenland, voor haar reportage over het Camp Speicher-bloedbad in Irak, waar acht jaar geleden 1.700 rekruten van het Irakese leger door IS werden geëxecuteerd. Dennis Hilgers won de Storimans-Tegel voor zijn reportage over de overstromingen die Pakistan vorig najaar troffen. De pionierstegel voor jong talent werd uitgereikt aan Jasper Been van Het Financieele Dagblad, voor zijn productie ‘De Groninger Gasmiljarden’.

Het Youtubeprogramma Boos won een Tegel in de categorie onderzoek, voor de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht The Voice of Holland. In de categorie verslaggeving ging een Tegel naar Lyanne Levy en Bas van Sluis van het Dagblad van het Noorden. Zij wonnen de prijs met hun artikelen over de verhoren in het kader van de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning.