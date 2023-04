Nieuwe kabel gaat energie-integratie op de Noordzee verder aanjagen

Er komt een nieuwe onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze 250 kilometer lange ‘LionLink’ moet vanaf 2030 aan zo’n 2 miljoen Nederlandse en Britse huishoudens energie gaan leveren. Dat kondigen minister Rob Jetten (Economische Zaken en Klimaat, D66) en de Britse klimaatminister Grant Shapps maandag aan. De nieuwe verbinding koppelt een Nederlands windmolenpark direct aan het stroomnetwerk.

De aanleg van de LionLink moet de integratie van het Noordzeegebied verder aanjagen. Naast het aanleveren van meer stroom, zorgt de LionLink volgens Jetten voor „meer energiezekerheid en energie-onafhankelijkheid in Europa”. Wanneer een overschot aan windenergie ontstaat, kan de kabel de opgewekte energie verdelen over andere landen.

De EU en het Verenigd Koninkrijk willen samen 120 gigawatt halen uit windenergie op de Noordzee in 2030. Het Nederlandse park dat verbonden wordt met het VK levert zo’n 2 gigawatt energie op. In 2030 moet een totaalopbrengst van 21 gigawatt gerealiseerd zijn door Nederland. Of er nog meer opgewekt kan worden in de daaropvolgende decennia wordt onderzocht, maar is afhankelijk van de „fysieke ruimte, ecologische impact en vraag aan elektriciteit”, zo schrijft het ministerie.