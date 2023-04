Nederlanders overleden vorig jaar iets vaker aan hart- en vaatziekten en veel minder aan corona

Vorig jaar zijn veel minder Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus dan in 2021 en 2020. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd. Het coronavirus kostte zeker 8.227 mensen het leven, vergeleken met 19.608 het jaar daarvoor.

Heel verrassend is de daling niet: dankzij vaccinaties, opgebouwde immuniteit door eerdere besmettingen en de minder gevaarlijke Omikronvariant is het coronavirus minder levensbedreigend dan bij het uitbreken van de pandemie in 2020. Begin vorig jaar liet de overheid om die reden de meeste coronabeperkingen los.

Toch gaat het nog steeds om veel sterfgevallen, zegt Ruben van Gaalen, demograaf bij het CBS. Omdat het coronavirus in de loop van 2022 steeds minder doden veroorzaakte, verwacht hij dat het aantal dit jaar verder daalt. „In het najaar kwamen sterftepieken niet meer door het coronavirus, maar door andere oorzaken zoals griep.”

Oversterfte

Op het eerste gezicht lijkt het aantal overlijdens door zogeheten nieuwvormingen, in bijna alle gevallen kanker, min of meer gelijk te blijven. Maar bevolkingsgroei en vergrijzing zorgen op zichzelf al voor hogere sterftecijfers. Het CBS heeft daarom ook gemiddelden genomen, waaruit blijkt dat het aantal sterfgevallen door kanker gestaag afneemt.

Dat geldt niet voor allerlei andere soorten kwalen, zoals ziekten aan het zenuwstelsel, ademhalingsproblemen en niet-natuurlijke doodsoorzaken. Ook hart- en vaatziekten waren vorig jaar weer een iets vaker voorkomende doodsoorzaak.

Alles bij elkaar zorgt dit voor een oversterfte waarvan onderzoekers op dit moment de oorzaak proberen te vinden. „Uit onze cijfers komt niet meteen één oorzaak naar voren”, zegt Van Gaalen. De coronacrisis kan patiënten bijvoorbeeld kwetsbaarder hebben gemaakt voor andere ziekten, of uitgestelde zorg kan ervoor hebben gezorgd dat gezondheidsklachten later werden behandeld.

Eén doodsoorzaak is de afgelopen jaren opvallend hard gestegen, zegt Van Gaalen. Het betreft „accidentele vallen”, bijvoorbeeld mensen die van de trap vallen. In 2010 kwam dat nog 2.303 keer voor, vorig jaar was dat zeker 6.254. „Een langjarige trend, die weinig met corona te maken heeft.”

Lees ook De dood komt vaker, maar waarom? De oversterfte wordt nu echt onderzocht