Klein deel medewerkers AH-distributiecentra begonnen aan staking voor inflatiecorrectie

Ruim vijfhonderd medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn staken maandag voor een hoger loon. Met name bij de distributielocaties in Zwolle en Geldermalsen zorgen de stakingen ervoor dat het leversysteem van de supermarkt hapert, aldus persbureau ANP. De supermarktketen heeft zelf aangegeven dat de staking maandag al te voelen zou zijn in de schappen. In hoeverre dat waar klopt, is nog onduidelijk. De schaarste zal volgens Albert Heijn per winkel flink verschillen,

In totaal werken rond de zesduizend mensen bij de distributiecentra, wat inhoudt dat minder dan een tiende van de medewerkers zich heeft aangesloten bij de staking. Volgens vakbond FNV stijgt het aantal deelnemers echter „gestaag, omdat staken nu eenmaal besmettelijk is”. In Geldermalsen, het centrale verdeelpunt voor lang houdbare producten, zijn zo’n honderd medewerkers niet aan het werk, zo meldt Albert Heijn, hetgeen genoeg is om het hele distributiecentrum lam te leggen. Ook in Zwolle is dat het geval.

FNV vindt het opvallend dat ook tijdelijke uitzendkrachten zich solidair tonen door in groepjes het werk neer te leggen. Vaak zijn het de reguliere voltijders die staken, en worden uitzendkrachten gebruikt om de gaten te vullen en zo de staking te breken. Een woordvoerder van FNV maakt daaruit op dat de „verdeel- en heerstactiek” van Albert Heijn niet meer werkt. De medewerkers van de distributiecentra staken tot woensdag, FNV sluit niet uit dat daarna wordt doorgestaakt.

FNV en Albert Heijn liggen met elkaar in de clinch omdat de vakbond onder meer een structurele inflatiecorrectie poogt af te dwingen bij de supermarkt. Dat zou neerkomen op een directe loonsverhoging van 14 procent, en daarna wil FNV niet meer hoeven onderhandelen over toekomstige correcties. Albert Heijn zei eerder bereid te zijn tot 8 procent loonsverhoging. „We waren bereid om onze eis nog te laten zakken tot 10 procent”, zegt FNV-bestuurder Shefania Sewbaks tegen ANP. „Maar Albert Heijn voert ook nog andere verslechteringen door. Zo gaat de zondagstoeslag voor nieuwe medewerkers omlaag.”