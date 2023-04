Mark Stewart was een radicale spreekbuis van de verworpenen

De Britse zanger Mark Stewart, die afgelopen vrijdag is overleden (de oorzaak is onbekend), was een radicale spreekbuis van de verworpenen. Op het podium bij optredens, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, stond hij gebogen over de microfoon te fulmineren met wijd open mond onder permanent gefronste wenkbrauwen. Mark Stewart was 1.98 meter aan rebellie.

Zijn bands, eerst The Pop Group en later Mark Stewart & The Maffia, verwoordden beide het onrecht en maatschappelijk verzet. Stewart zong als door een halfkapotte megafoon, met blikkerige klank, over de wereldwijde samenzwering van bedrijven en regeringen die ons in zijn greep houdt. De muziek van postpunkgroep The Pop Group, opgericht in 1977, was nog chaotischer dan van hun tijdgenoten. Een van de bekendste nummers werd ‘We Are All Prostitutes’ (met de fatalistische tweede regel ‘Everyone has their price’), een album heette For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder? (1980). Later schreef hij nummers als ‘The Paranoia of Power’ en ‘Learning to Cope with Cowardice’. Stewart verwerkte zijn protest in ieder lied, elke titel, elk optreden.

Zijn lange lichaam had hem tot de muziek gebracht. Als twaalfjarige in geboorteplaats Bristol was hij al zo groot dat hij werd binnengelaten in clubs en concertzalen. Daar raakte hij in de ban van reggae en soul, en later punk. Hij vormde The Pop Group, waarin die stijlen samenkwamen. Mark Stewart & The Maffia zou begin jaren tachtig experimenteren met elektronische dub en hiphop, een destijds nieuwe stijl. Na het uiteengaan van zijn bands hield Stewart nooit op met muziek maken en optreden, onder meer in Japan.

In 2015 besloot The Pop Group nieuwe muziek op te nemen. Citizen Zombie werd geproduceerd door Paul Epworth, bekend van zijn werk met Adele. Op Stewarts verzoek of Epworth wilde samenwerken, antwoordde de succesproducer dat het hem ‘een eer’ zou zijn.