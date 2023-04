Helmplicht staat verduurzaming brom- en snorfiets in de weg

Het zijn de jongens van de Haagse Midnight Crew. Een bonte verzameling bromfiets- en scooterfans die onverwacht ergens in de stad opduiken voor zogeheten Ride Outs. ‘De Midnight Crew uit Den Haag’ noemen ze zich. Brommerfans die met opgevoerde motor en soms afgeschermde kentekens, toeren uithalend. Met veertig, vijftig man rakelings op een wiel langs elkaar scheren; linksom en rechtsom elkaar inhalen. Of even racen op de snelweg en op tijd uit elkaar stuiven als de politie eraan komt. Het zijn gelegenheidsgroepjes die her en der in het land opduiken. Ze waarschuwen elkaar een half uur tevoren via internet, zegt de 18-jarige Soufian Bakker. Hij was er vaker bij met zijn Kymco Super 8, een opgevoerde sportscooter uit 2011. Ze delen de liefde voor de spanning, maar vooral voor de klassieke benzinebrommers en scooters

Veel steden zijn die Vespa’s of Yamaha’s liever kwijt dan rijk. En dan niet vanwege die nachtelijke rides, maar vanwege de milieuvervuiling en de fijnstofuitstoot op de fietspaden. Ze moeten weg van de fietspaden en worden straks geweerd uit de milieuzones. Nijmegen loopt daarin voorop; daar moeten de benzine-brommers vanaf 2025 helemaal het veld ruimen in de stad, zo heeft de gemeenteraad eerder deze maand besloten. Formeel mogen gemeenten brommers niet weren uit die milieuzone, maar staatssecretaris Vivian Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) wil dat met een kleine wetswijziging op termijn tóch mogelijk maken.

Het gaat ook om de sensatie van het zelf sleutelen Soufian Bakker

Sloopsubsidies en bijdrage in de aanschaf van elektrische brommers en scooters moeten de benzinerijders over de streep trekken. Maar of dat toereikend is? Nijmegen wil ook ‘vervoersarmoede’ voorkomen, inwoners die zich, ondanks die subsidieregelingen geen elektrische variant kunnen permitteren. Desnoods moeten er daarom ook ná 2028 nog tijdelijke ontheffingen verleend worden.

Lees ookVervoersarmoede is veel breder dan de opgeheven bushalte op het platteland

Maar Soufian Bakker moet er niet aan denken, zo’n elektrisch exemplaar. Het gaat niet eens alleen om het geld”, zegt hij „Het gaat ook om de sensatie van het zelf sleutelen. Van het opvoeren van het motorblok en de kick van het geluid.” Zelf sleutelt hij ook voortdurend aan zijn Kymco Super 8. „Met zo’n elektrisch model kan dat allemaal niet.”

Soufian houdt het voorlopig dus op zijn oude scooter uit 2011. Net als zijn makkers van de night rides die soms zelfs nog rondrijden op bij elkaar geknutselde Puchs en Tomos-brommers. Met wat doorgeknipte kabeltjes en wat zaag- en mokerwerk gaan die brommers 60 kilometer per uur. „Of nog veel harder. Maar als ze ons in de stad het rijden onmogelijk maken, gaat niemand op de elektrische toer. Dan zijn er altijd nog de motors op benzine. Die koop je voor nauwelijks 1.200 euro meer dan voor zo’n elektrisch geval.”

Helmplicht

Maar terwijl gemeenten een grootschalige transitie van benzine- naar elektrische brommers willen, keldert de vraag naar nieuwe brommers, vanwege de dit jaar ingevoerde helmplicht. Landelijk is 9 procent van alle bromfietsvoertuigen (in het totaal 1,2 miljoen) inmiddels elektrisch, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Maar sinds de invoering van de helmplicht voor scooters en bromfietsen met een blauw kenteken stagneert de verkoop. Vorig jaar was de verkoop 40 procent lager dan in 2021, in het eerste kwartaal van dit jaar was de daling bijna de helft, blijkt uit de jongste cijfers van de RAI Vereniging. „De helmplicht staat haaks op het beleid om brommers en scooters te verduurzamen”, zegt een RAI-woordvoerder. „Veiligheidsbeleid botst hier met beleid om die brommers te verduurzamen.”

Voor Soufian en zijn brommervrienden is de helmplicht een extra argument om niet op elektrisch over te stappen. Dan liever een e-bike of gelijk een motormodel, op benzine. „Elektrisch rijden is te duur en niet praktisch. H&M verkoopt inmiddels wel van die speciale losse hoodycapuchons voor onder de helm. Maar voor mijn vriendinnen is dat geen optie. Die gaan desnoods weer met het openbaar vervoer, ze schaffen zéker geen elektrische Vespa aan.”

ROTTERDAM - Straatbeeld met scooters en fietsers op het Weena. Bart Maat DEN HAAG - Straatbeeld met een scooter bij Station Den Haag Hollands Spoor. Bart Maat DEN HAAG - Straatbeeld met een scooter bij op de kruising van de Grote Marktstraat en het Spui. Bart Maat Foto Bart Maat