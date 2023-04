Gezellig bij de haard, in Westerbork

Rudolf Werner Breslauer (Leipzig 1903 – Auschwitz 1944) maakte duizenden foto’s in de tweeënhalf jaar dat hij, zijn vrouw en drie kinderen gevangen zaten in Kamp Westerbork. Hij was fotograaf van beroep, de beelden zijn van professionele kwaliteit. Te zien op de tentoonstelling De fotograaf van Kamp Westerbork: veel natuur, zoals schapen op de hei of een vogelnest met eieren. Vrolijke, lachende mensen, in de velden rond de kampboerderij halen ze het hooi binnen, op andere foto’s zetten ze aan tafel speelgoed in elkaar. Een foto van de woonkamer van de kampcommandant, hij en zijn vrouw lezend bij de haard, aan hun voeten een krulharige hond.

Rudolf Breslauer Foto Breslauer/Collectie Kamp Westerbork

Wat ontbreekt: een foto van de dag dat de fotograaf en zijn gezin het kamp moesten verlaten. Rudolf en Bella Breslauer, Stefan, Mischa en Ursula werden op 4 september 1944 op transport gezet naar Auschwitz. Toen Rudolf vroeg of iemand nog even zijn camera voor hem wilde pakken, mocht dat niet. Kampcommandant Albert Gemmeker, de man in wiens opdracht hij die duizenden foto’s had genomen, zelfs een film van het kampleven maakte hij voor hem, verbood hem persoonlijk om zijn fototoestel mee te nemen. Van de Breslauers overleefde alleen dochter Ursula concentratiekamp Auschwitz.