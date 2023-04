Als getrouwd mens is het mijn guilty pleasure om weg te dromen bij het tv-programma First Dates. De wat ongemakkelijke zoektocht naar liefde blijkt niet alleen behouden aan jonge mensen. Als twee mensen van mijn eigen generatie hun eerste date moeiteloos doorkomen én ook nog besluiten om elkaar te blijven zien, denk ik bij mezelf; zie je wel, het is nooit te laat om het grote geluk te vinden. Mijn tienerdochter loopt achteloos langs en zegt: „Ach wat leuk, oudjes die het toch nog een keer aandurven.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl