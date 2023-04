Delen Berlijn platgelegd door klimaatprotesten, actievoerders van het asfalt losgeboord

Klimaatactivisten van Letzte Generation hebben maandag grote delen van het centrum van Berlijn geblokkeerd, melden Duitse media. Op meer dan dertig plekken in de Duitse hoofdstad lijmden activisten zich vast aan het asfalt, waardoor onder andere het verkeer op de ringweg vastliep. De Duitse regering doet te weinig om klimaatverandering tegen te gaan, stellen de activisten. Veertig actievoerders zijn opgepakt, meldt de politie. Inmiddels zijn de meeste wegen weer vrij.

Van tevoren had de actiegroep aangekondigd heel Berlijn plat te leggen, schrijft de krant Süddeutsche Zeitung. Dat bleef uiteindelijk beperkt tot ruim dertig locaties. De politie zette honderden agenten in, die olie en aceton gebruikten om de vastgelijmde actievoerders los te weken van het asfalt. In sommige gevallen kwam er zelfs een boor aan te pas.

De ontwrichting is een bekende tactiek van Letzte Generation, die inmiddels honderden actievoerders in hun gelederen hebben die op dagelijkse basis blokkades opwerpen in Duitse steden. Niet alleen wil de organisatie een einde aan gebruik van fossiele brandstoffen, ook eisen ze onder meer de oprichting van een burgerraad, een maximale snelheid van honderd kilometer per uur en een ov-ticket van negen euro.

Pas als hun eisen worden ingewilligd, stopt Letzte Generation met de acties. „We brengen de stad tot stilstand, zodat de regering in beweging komt”, aldus een van de activisten. Op Twitter schrijft de Duitse minister van Financiën Christian Lindner dat de blokkade ondanks het „nobele motief” „niets anders is dan fysiek geweld”. Wie ander beleid voor ogen heeft, kan volgens hem beter een politieke partij oprichten.