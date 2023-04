Auto rijdt in op voetgangers in Jeruzalemse winkelstraat, minstens vijf gewonden

In de Israëlische hoofdstad Jeruzalem is maandagmiddag een auto ingereden op een groep mensen in een drukke winkelstraat, met vijf gewonden tot gevolg. Dat meldt de Israëlische politie op Twitter. De chauffeur, een Palestijnse man, is ter plekke doodgeschoten door een omstander. De politie gaat uit van opzet en spreekt van een terroristische aanslag.

De aanrijding vond plaats vlakbij de drukbezochte openluchtmarkt Mahane Yehuda. Volgens de politie reed de auto „opzettelijk” tegen verschillende voetgangers aan en probeerde hij ook achteruit te rijden in de drukke straat. De medische achtergrond van de man wordt onderzocht. Israëlische media schrijven dat het gaat om een 39-jarige man die onbekend was bij de veiligheidsdiensten en met mentale problemen zou kampen.

De vijf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen is er ernstig aan toe. De aanrijding vond plaats op de dag waarop Israëlische oorlogsslachtoffers worden herdacht.