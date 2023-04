Achttien nieuwe Michelinsterren voor Nederlandse toprestaurants

Restaurant Vinkeles in Amsterdam mag dit jaar als enige een tweede Michelinster bijschrijven. In het DeLaMar Theater in Amsterdam reikte Michelin maandag in totaal achttien nieuwe sterren uit aan de beste restaurants van Nederland. De Librije (Zwolle) en Inter Scaldes (Kruiningen) blijven de enige twee driesterrenrestaurants van het land.

Zeventien restaurants krijgen hun eerste ster. Dat zijn: Karel V (Utrecht), Château Neercanne (Maastricht), Vanderveen (Amsterdam), Brass Boer Thuis (Zwolle), Bistro de la Mer (Amsterdam), Central Park (Voorburg), Restaurant Smink (Wolvega), Studio (Maastricht), Maeve (Utrecht), Lizz (Gouda), Flavours (Weert), Coulisse (Amsterdam), Codium (Goes), De Woage (Gramsbergen), Yama (Rotterdam), Au Coin des Bon Enfants (Maastricht) en De Basiliek (Harderwijk).

Laatstgenoemde mocht nóg een prijs mee naar huis nemen: chef Yornie van Dijk, die het restaurant in 2021 overnam van sterrenchef Rik Jansma, won de Young Chef Award. De Sommelier Award was voor Nadine Mögling van het Texelse restaurant Bij Jef. Sinds 2021 onderscheidt Michelin restaurants met veel aandacht voor duurzaamheid en ecologisch verantwoord koken. Daarvoor werden Hof aan Zee in Koudekerke, Rotonde in Rotterdam, Morille in Koudekerke en De Dyck in Woubrugge maandag bekroond met een Groene Michelinster.

Nieuwe Bib Gourmands gingen naar Rotonde in Rotterdam, Wils Bakery in Amsterdam, Senang in Zwolle, Lazuur in Amsterdam, Bistrot Regent in Nijmegen, De Voorburcht in Hattem, Poortman in Veeningen en HAVN in Hoorn. Deze onderscheiding is bedoeld voor restaurants waar de prijs-kwaliteitverhouding zeer goed uitpakt. Een driegangenmenu kost in al deze restaurants maximaal veertig euro, aldus Michelin.