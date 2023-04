Aangehouden advocaat Weski legt verdediging Taghi neer, blijft twee weken langer in voorarrest

Strafrechtadvocaat Inez Weski legt de verdediging van drugscrimineel Ridouan Taghi neer. Dat maakten haar eigen advocaten maandag bekend in een persbericht. Weski werd vrijdag aangehouden op verdenking van het deelnemen aan de criminele organisatie van Taghi terwijl zij hem verdedigde in het spraakmakende Marengo-proces.

Maandag werd ook duidelijk dat Weski nog twee weken langer vast blijft zitten, zo besloot de rechter-commissaris in Rotterdam. Of haar terugtreding als advocaat van Taghi te maken heeft met haar langere voorarrest, is niet duidelijk. De advocaten van Weski geven aan geen verdere vragen te beantwoorden. Weski zelf zit in volledige beperking, wat betekent dat ze geïsoleerd wordt en alleen contact mag hebben met haar advocaten.

Zondag werd duidelijk dat het Marengo-proces tegen de organisatie van Taghi, een gewelddadig drugskartel dat onder meer verantwoordelijk zou zijn voor meerdere moorden en pogingen tot moord, vertraagd zou worden door de aanhouding van Weski. „De arrestatie van Weski van afgelopen vrijdag heeft ons geschokt”, schreven twee advocaten die andere verdachten in het proces vertegenwoordigen. „Daarnaast kunnen wij de impact van die arrestatie en het onderliggende opsporingsonderzoek op de zaak Marengo op dit moment niet overzien.”

Inez Weski geldt sinds jaar en dag als een van de meest prominente strafrechtadvocaten van Nederland. Dat zij in die rol is aangehouden door het Openbaar Ministerie, dat zijzelf geregeld beschuldigt van het met de voeten treden van de wet in het vervolgen van verdachten, is opvallend; zulke arrestaties vinden nagenoeg nooit plaats. Behalve in de zaak Taghi. De neef en eerdere pleitbezorger van Taghi, Youssef, werd eerder veroordeeld tot 5,5 jaar cel vanwege zijn rol in de criminele organisatie.