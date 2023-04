Nederland en andere westerse landen evacueren burgers uit Soedan, dat in de greep is van aanhoudend geweld

In een weekend waarin het geweld dat de bevolking van Soedan sinds een week in zijn greep houdt onverminderd doorging, zijn westerse landen, waaronder Nederland, begonnen met de evacuatie van hun staatsburgers en ambassadepersoneel uit het Afrikaanse land.

Nederland doet dat in samenwerking met Duitsland en Frankrijk. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) noemde de evacuatie zondag een „zeer complexe operatie”. Een eerste groep Nederlanders vertrok zondagmiddag met een Frans toestel. Hoekstra hoopte zondagavond ook Nederlandse vliegtuigen te kunnen inzetten. De geëvacueerden gaan in eerste instantie naar Jordanië. Volgens Hoekstra willen ruim 150 Nederlanders en lokale ambassademedewerkers het land verlaten.

Eerder op zondag was het Amerikaanse leger begonnen met het evacueren van het personeel van de ambassade in hoofdstad Khartoem. De ambassade is tot nader order gesloten. Ook onder meer Franse, Britse Duitse en Saoedische burgers en diplomaten werden in het weekend uit Soedan geëvacueerd.

Ze laten een land achter dat, ondanks herhaalde aankondigingen van een staakt-het-vuren, ook dit weekend werd geteisterd door geweld. Dat brak een week eerder uit tussen het Soedanese regeringsleger en de militie RSF onder leiding van Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemedti), die ook deel uitmaakt van de Soedanese strijdkrachten.

In buurland Tsjaad worden meer dan honderdduizend vluchtelingen verwacht

Hemedti en de Soedanese president en legerleider Abdel Fattah Burhan steunden in 2019 samen een volksopstand die een einde maakte aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. Maar inmiddels zijn ze verwikkeld in een onderlinge machtsstrijd waar de burgerbevolking het slachtoffer van is. Het geweld heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al aan zeker 420 burgers het leven gekost. Duizenden mensen raakten gewond.

Humanitaire ramp

Onder meer in de hoofdstad Khartoem dreigt een humanitaire ramp: hoewel veel inwoners over onvoldoende voedsel, drinkwater en medicijnen beschikken, kunnen zij vanwege de aanhoudende beschietingen hun woningen vaak niet verlaten. De meeste winkels zijn bovendien leeg en gesloten.

Toch hebben al zo’n tien- tot twintigduizend Soedanezen kans gezien naar Tsjaad te vluchten, zegt Pierre Honnorat, directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties in het buurland van Soedan, tegen persbureau Reuters. Ze voegen zich daar bij de ongeveer vierhonderdduizend Soedanezen die na eerdere geweldsuitbarstingen werden opgevangen in kampen in het grensgebied.

Honnorat verwacht nog meer vluchtelingen, vooral uit steden aan de grens, waar veel mensen nu vastzitten. „Het Wereldvoedselprogramma bereidt zich voor om ten minste honderdduizend mensen op te vangen. Het is waarschijnlijk dat het er meer worden”, zei hij. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen.