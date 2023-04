Wekenlange klopjacht eindigt in arrestatie Amritpal Singh, pleitbezorger autonome staat voor sikhs in India

Amritpal Singh Sandhu, een zelfbenoemde sikhpriester, is zondag door de autoriteiten gearresteerd in de Indiase deelstaat Punjab. Dat meldt de politie van de Indiase deelstaat. Singh was sinds afgelopen maand op de vlucht en onderwerp van een intense klopjacht. In de ogen van de Indiase autoriteiten is hij als vurig pleitbezorger voor een autonome staat voor de sikhs, een minderheidsreligie in India, een gevaar voor de openbare orde. Volgens lokale media gaf Singh zich zelf aan bij de politie. In de jaren tachtig leidde een opstand van sikh-separatisten tot de dood van tienduizenden Indiase burgers.

De 30-jarige politiek leider maakt sinds augustus vorig jaar publiekelijk naam door behalve te pleiten voor de oprichting van de autonome staat Khalistan ook de radicale vorm van het sikhisme te prediken. Zijn aankaarten van sociale kwesties en zijn pleidooien voor bescherming van religieuze rechten van sikhs tegen wat hij heeft beschreven als het hindoenationalisme van premier Narendra Modi, hebben een snaar geraakt bij veel sikhs in Punjab. In korte tijd bouwde hij een grote aanhang op en won hij razendsnel aan populariteit. Van de 30 miljoen inwoners die de staat Punjab telt, identificeert 58 procent zich als sikh.

Vooral de separatistische inborst van de politiek activist baart de Indiase staat grote zorgen. Singh richtte een eigen militie op, voerde grote protestmarsen aan en hield vurige, vaak provocerende toespraken, waar hij vaak geflankeerd werd door zwaar bewapende bodyguards. Afgelopen februari bestormde hij met medestanders een politiebureau in de plaats Ajnala, waar een lid van zijn organisatie werd vastgehouden vanwege mishandeling en poging tot diefstal.

Sinds maart leidde de zoektocht naar Singh al tot ruim honderd arrestaties. Stevig ingrijpen en machtsvertoon door veiligheidstroepen leidde eerder tot zorgen over de mensenrechtensituatie in de noordwestelijke deelstaat. Kort na de arrestatie riep de politie burgers op om „de vrede en harmonie te bewaren”, en geen nepnieuws te verspreiden. „Ik ben nooit bang geweest om gearresteerd te worden en dat ben ik vandaag niet. Mijn moraal is goed. Niemand kan me pijn doen. Het is Gods wil”, zei Singh in een videoboodschap begin deze maand.

Lees ook: Separatistische eis in deelstaat Punjab leidt tot klopjacht op sikhpriester en platleggen internet