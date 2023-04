Tien jaar later is het gat dat Rana Plaza achterliet, nog te zien en te voelen

Maandag is het tien jaar geleden dat het Rana Plaza-gebouw, als gevolg van bouwkundige fouten en corrupte bestuurspraktijken, in elkaar zakte net buiten Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Het duurde een nacht voordat het stof was opgetrokken. Toen bevond zich een groot gapend gat in het industriegebied van Savar. Van het acht verdiepingen tellende verzamelgebouw vol naaiateliers was alleen een berg puin over, bezaaid met lijken en zwaargewonden. De instorting van het gebouw staat te boek als de dodelijkste ramp in een textielfabriek ooit. Er kwamen zeker 1.130 mensen om.

Fotograaf K M Asad herinnert zich de ruim twintig dagen die hij rondom de rampplek doorbracht nog goed. „Het moet wel de verschrikkelijkste situatie zijn die ik ooit heb aanschouwd”, zegt hij aan de telefoon. Hij woont in Dhaka, en hoorde op de radio over de instorting. Hij spoedde zich naar Savar, met „een massa” anderen: nabestaanden, omwonenden en de reddingsdiensten. In de eerste dagen was er amper water of licht, veel voorzieningen waren eveneens verwoest. Aan weerszijden van de rampplek stonden andere gebouwen nog overeind. Via een gat dat reddingswerkers in een aanpalende muur hadden geslagen, wist Asad op het overgebleven stuk vloer van de tweede verdieping te komen. Een arbeider die hij daar aantrof - een man die klem zat tussen de muur en een omgevallen pilaar - bleek nog in leven. „Hij vroeg me om hulp, maar ik kon met geen mogelijkheid die enorme brokstukken verplaatsen, of bij hem komen. Ik kon deze man niet helpen, maar ik kon me er ook niet toe zetten een foto te nemen op die verdieping.”

De reddingswerkzaamheden werden na drie weken gestaakt, het identificeren van dodelijke slachtoffers duurde in sommige gevallen nog maanden. Ruim tweehonderd mensen werden nooit teruggevonden door hun verwanten, die dna afstonden om lichamen te kunnen identificeren. Bangladesh stelde een magere compensatie beschikbaar voor nabestaanden die hun verlies konden bewijzen. De omgekomen arbeiders waren vaak de belangrijkste kostwinners van hun gezin - hoe mager dat salaris ook was geweest.

De fabrieksramp vestigde de aandacht op de erbarmelijke situatie van arbeiders in de kledingindustrie in Bangladesh. Tegen lage lonen werkten veel van de arbeiders in gevaarlijke omstandigheden. Zo was het Rana Plaza gebouwd met ondermaatse materialen, waren de bovenste drie verdiepingen zonder veel zorg bijgebouwd en was de vergunning voor industrieel in plaats van commercieel gebruik op oneigenlijke wijze toegekend. In de verschillende textielfabrieken werden brandveiligheidsmaatregelen niet nageleefd.