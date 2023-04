Spectaculair marathondebuut Sifan Hassan in Londen: winst in nieuw Nederlands record

Sifan Hassan heeft zondag op indrukwekkende wijze de marathon van Londen gewonnen. In een regenachtige wedstrijd maakte ze haar debuut op de discipline met een tijd van 2.18.34. Daarmee zette de tweevoudig olympisch kampioen een Nederlands record neer. Het vorige record stond op naam van Nienke Brinkman, die afgelopen jaar op de marathon van Rotterdam 2.22.51 liep. De afgelopen maanden bereidde ze haar marathondebuut in haar eentje voor in Ethiopië op 2.700 meter hoogte.

Met de bijzondere prestatie voldeed Hassan aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Ondanks het bevredigende resultaat leek haar race na een uur al voorbij te zijn. De dertigjarige atlete kreeg last van haar linkerbovenbeen. Tot tweemaal toe stopte ze om even te rekken. Toch was Hassan in staat om haar wedstrijd verder te zetten en liep ze de achterstand die met de koplopers ontstaan in.

Op twee kilometer voor de finish bedwong ze een versnelling van concurrent Alemu Megertu om vervolgens in de laatste honderden meters van haar snelheid te profiteren. Met een stevige eindsprint kwam ze uiteindelijk als eerste aan op The Mall, het eindpunt van de wedstrijd. Ze won met drie seconden voorsprong op Megertu, Olympisch kampioen Peres Jepchirchir werd derde op vier seconden.