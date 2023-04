PSV verslaat Ajax met 3-0 en stijgt naar de tweede plek in de Eredivisie

PSV heeft Ajax thuis verslagen met 3-0 en stijgt door de winst naar de tweede plek in de Eredivisie. Met nog vier speelrondes te gaan staat Feyenoord aan kop met 70 punten. PSV staat op 65 punten, gevolgd door Ajax dat 62 punten heeft. Over een week staan de ploegen uit Eindhoven en Amsterdam wederom tegenover elkaar in de KNVB-bekerfinale.

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en kreeg direct in de negende minuut een kans na een voorzet van Johan Bakayoko op Guus Til, die de bal vervolgens niet goed wist te raken. Niet veel later was het dan toch raak voor de Eindhovenaren na wederom een voorzet van Bakayoko, waarop Luuk de Jong de 1-0 binnen kopte.

Ajax wist daarna, ondanks veel balbezit, weinig te creëren. Pas in de 32ste minuut kregen de Amsterdammers een kleine kans, toen middenvelder Kenneth Taylor na een overstapje van Davy Klaassen de bal voor zijn voeten kreeg. Hij kon vrij schieten vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot werd geblokkeerd door Til.

Vlak na de tweede helft was het wederom raak voor de ploeg uit Eindhoven. Een aanval van Xavi Simons werd gestopt door de keeper van Ajax, die hem onderuit haalt in het strafschopgebied, waarna PSV een strafschop kreeg. Simons benutte deze zelf en wist zo de voorsprong van PSV te verdubbelen.

Staking

In de 59ste minuut werd de wedstrijd gestaakt nadat een fan van PSV een voorwerp richting Steven Berghuis gooide. Het was de tweede wedstrijd dit weekend die vanwege bekogeling werd stilgezet. Zaterdag werd de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC definitief gestaakt omdat iemand uit het publiek een beker bier tegen de grensrechter aangooide.

Sinds de bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, waarbij Davy Klaassen een voorwerp uit het publiek tegen zijn hoofd kreeg, zijn de richtlijnen van de KNVB aangescherpt. Als er iets door het publiek naar spelers wordt gegooid moet een wedstrijd stilgelegd worden. Als dit nog een keer gebeurt, wordt de wedstrijd gestaakt. Als een speler of scheidsrechter wordt geraakt door een voorwerp moet er volgens de nieuwe regels direct gestaakt worden.

Na een staking van drie minuten werd de wedstrijd hervat, waarna de Amsterdammers bijna de aansluitingstreffer maakten na een gevaarlijk schot van Taylor die twee maal de binnenkant van de paal wist te raken. In de 78ste minuut werd de wedstrijd definitief beslist door PSV, wederom door een doelpunt van Luuk de Jong.