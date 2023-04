Personeel distributiecentra van Albert Heijn gaat staken, mogelijk lege schappen als gevolg

Het personeel van de distributiecentra van Albert Heijn gaat vanaf zondagavond staken. Dat heeft vakbond FNV op Twitter laten weten. De staking komt nadat het ultimatum dat vakbonden FNV en CNV hadden gesteld is verlopen. Het neerleggen van het werk door het personeel kan mogelijk leiden tot lege schappen in Albert Heijn-filialen.

Het personeel van de zes distributiecentra, waar in totaal zo’n 6.000 mensen werken, wil meer loon. FNV eist minstens 14,3 procent salarisverhoging voor komend jaar. Bovendien moeten de lonen voortaan meestijgen met de inflatie. De vakbond wil ook dat de toeslagen voor werken op zondag blijven. Albert Heijn wil deze met de helft gaan verminderen.

Albert Heijn heeft in een reactie aan persbureau ANP gezegd dat het nog niet weet wat de invloed van de staking gaat zijn op de bevoorrading. De woordvoerder liet ook weten dat zowel de supermarkt als de vakbonden „stappen moeten zetten om tot goede afspraken te komen voor onze collega’s van de distributiecentra”. De supermarkt staat hiervoor open en heeft de vakbonden verzocht om hetzelfde te doen, aldus de woordvoerder.

De staking begint zondagavond in de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam. Vanaf maandag 07.00 uur zal in alle zes de centra worden gestaakt. Het werk wordt tot en met woensdag in vijf distributiecentra neergelegd, alleen in Zaandam gaat het personeel vanaf dinsdag 15.30 uur weer aan de slag, meldt FNV.