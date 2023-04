Krijgsmacht laat klokkenluiders in de kou staan: ‘Het houdt ook nooit op bij defensie. Het is helaas geen lerende organisatie’

Twee jaar nadat de commissie-Giebels in 2018 een snoeihard rapport had geschreven over de sociale onveiligheid bij de krijgsmacht, werden de commissieleden uitgenodigd bij het ministerie van Defensie om te horen wat defensie aan nieuwe dingen had ingevoerd na het rapport. „We waren positief verrast”, vertelt toenmalig commissievoorzitter Ellen Giebels nu. „Maar toen we vroegen: ‘hoe gaan jullie monitoren of al die nieuwe maatregelen ook effect hebben?’, kwam daar niet echt een antwoord op.”

Militairen die een misstand melden, wordt het leven nog altijd zuur gemaakt, zo vertelden zaterdag tien klokkenluiders aan NRC. Ze deden verslag van pesterijen, vastgelopen carrières en aangiftes waar ze mee te maken hadden gekregen na het signaleren van een misstand. Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP) eist opheldering van de minister. „Zeker voor Defensie, waar het leren van fouten een zaak van leven of dood kan zijn, hoort een goede regeling te zijn voor het melden van van misstanden. Dat dit kennelijk nog steeds niet het geval is, is zeer verontrustend”.

Sociaal psycholoog Giebels, hoogleraar aan de Universiteit Twente, signaleerde vijf jaar geleden vrijwel dezelfde problemen bij Defensie. „In de verhalen van de klokkenluiders in NRC herken ik veel van wat wij in ons rapport beschreven”, zegt ze.

Giebels noemt de indirecte en de directe acties tegen een melder van een misstand of integriteitsschending: „Indirect: het isoleren, het vertragen, het tegenwerken. Direct: op de persoon gerichte aanvallen zoals het kijken of de persoon zelf mogelijk iets verkeerd heeft gedaan.” Giebels herkent ook „de dwingende groepscultuur, waarbij de melder wordt buitengesloten en gebrek aan loyaliteit wordt verweten.”

Zaken bespreekbaar maken

Deze praktijk staat haaks op wat haar commissie destijds voor ogen stond, zegt Giebels, namelijk een krijgsmacht „waarin zaken bespreekbaar zijn en ook fouten gemaakt kunnen worden. Een die beter wordt door dingen die fout lopen op een goede manier op te lossen.” Onder meer door elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.

In plaats daarvan vertrekt een melder volgens de klokkenluiders in NRC nogal eens met een vaststellingsovereenkomst en een afkoopsom. „Is er sprake van een situatie waarin de twee partijen op goede voet uit elkaar gaan, dan is zo’n overeenkomst prima”, zegt Giebels. „Is die overeenkomst bedoeld om wat er in de organisatie is misgelopen toe te dekken, dan is die schadelijk. Dan vergroot die het gevoel van sociale onveiligheid in de hele organisatie. Voor de persoon in kwestie kan het gevoel afgekocht te zijn op lange termijn bovendien heel naar zijn.”

SP-Kamerlid Futselaar gaat de minister vragen welke afkoopsommen klokkenluiders hebben meegekregen – en hoe dit precies in de boeken van Defensie terecht is gekomen.

Ook Anne-Marie Snels, tot 2021 voorzitter van de militaire vakbond -AFMP, weet uit ervaring dat grote bedragen in vaststellingsovereenkomsten kunnen belanden („soms tonnen”) en dat militairen vervolgens niet meer vrij zijn om over de misstand te praten. Ze zag hoe militairen melding maakten van een vermoeden van een misstand en dat de zaak bij integriteitscentrum COID soms behandeld werd door iemand uit hetzelfde krijgsmachtdeel, dicht op betrokkenen in diezelfde zaak. Het COID „moet worden opgedoekt” zegt ze resoluut. Ze pleit al jaren voor een extern, onafhankelijk meldpunt „met stevige mensen erin, die een bindend advies kunnen geven” zou helpen.

Toen Snels in 2013 aantrad wierp ze zich op de zaak van een 20-jarige sergeant die in 2011 overleed na een training van de Luchtmobiele Brigade. „Er kwamen debatten en hoorzittingen en beloften, maar lange tijd pakte niemand door. Toen ik het artikel dit weekend las, dacht ik: het houdt ook nooit op bij defensie. Het is helaas geen lerende organisatie.”

Dat aangekaarte kwesties „blijkbaar” vaak niet worden uitgezocht, is volgens Giebels zorgelijk: „Vooral omdat de meldingen deels ook gaan over de fysieke veiligheid van militairen. Dat betekent dat de gezondheid en veiligheid van militairen mogelijk in het geding zijn. Als dit zou gaan over een luchtvaartmaatschappij, zou niemand er nog mee durven vliegen.”