Eerste Nederlanders geëvacueerd uit Soedan

Voor het eerst is een groep Nederlanders geëvacueerd uit Soedan, waar momenteel tussen verschillende groepen om de macht wordt gestreden. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) zondagmiddag bekendgemaakt. De Nederlanders reisden met een Frans vliegtuig waar in totaal bijna honderd mensen zaten, zei een diplomatieke bron tegenover persbureau AFP.

Volgens die bron worden later nog honderd buitenlanders uit Soedan ontzet. Zondag vroeg liet Nederland weten met de evacuatie te gaan beginnen. Ook onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk halen hun landgenoten weg uit het Afrikaanse land. De evacués worden in eerste instantie naar Jordanië overgebracht.

Samenwerking met Duitsland en Frankrijk

Hoekstra zei tegenover persbureau ANP te hopen dat er later vanavond meer Nederlanders naar Jordanië kunnen worden gebracht. Ook worden daarbij mogelijk Nederlandse vliegtuigen ingezet. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders er precies in het Franse toestel zaten, volgens Hoekstra gaat het om „een handvol”. De operatie vindt in samenwerking met Duitsland en Frankrijk plaats. In totaal hebben ruim 150 Nederlanders en lokaal diplomatiek personeel en hun gezinsleden aangegeven dat ze uit Soedan willen worden ontzet.

Bij gevechten tussen regeringstroepen en de militie Rapid Support Force zijn al zeker 420 mensen om het leven gekomen, waarvan meer dan de helft burgers. Duizenden mensen zijn al gevlucht. Tienduizenden personen zitten zonder elektriciteit en stromend water.